Millonarios regresó a la cima de la Liga 2023-I al ganarle 2-1 a Independiente Medellín en la duodécima fecha este sábado.

El 'embajador' dio vuelta al partido luego de sufrir un gol del zaguero Andrés Cadavid al minuto 27. El internacional Sub-20 Óscar Cortés puso el empate el minuto 58 y Jader Valencia completó la remontada al 88, en una jornada empañada por hinchas de Millonarios que lanzaron piedras contra los buses en los que se transportaba la afición visitante.

Con la victoria Millonarios llegó a 24 puntos y abrió una luz respecto a sus escoltas Águilas Doradas (22 puntos) y América de Cali (21).



Águilas, el equipo revelación del torneo, ganó 2-1 el viernes a Atlético Huila con goles de Johan Caballero y Diego Valdés. El once caleño, por su parte, visitará el miércoles a Boyacá Chicó en el cierre de la fecha, en un juego que se aplazó para el 19 de abril.

Facebook Twitter Linkedin

Lucas González, DT de Águilas. Foto: Aguilas

El Atlético Nacional ocupa la quinta casilla con 18 unidades y se medirá el lunes al Junior de Barranquilla, que no podrá contar con su principal estrella, el lesionado Juan Fernando Quintero.

Resultados de la fecha

Águilas Doradas 2-1 Huila

Once Caldas 1-1 Unión Magdalena

Jaguares 2-0 Envigado

Cali 0-0 La Equidad

Millonarios 2-1 Medellín

Pereira 1-1 Bucaramanga

Alianza Petrolera 3-1 Santa Fe

Nacional vs. Junior (lunes, 6:10 p. m., Win Sports +)

Tolima vs. Pasto (lunes, 8:05 p. m., Win Sports +)

Boyacá Chicó vs. América (19 de abril, 8 p. m., Win Sports +)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/raMKHNUSiz — José Orlando Ascencio (@josasc) April 10, 2023

DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes