Jaguares de Córdoba volvió a conseguir un triunfo en casa, esta vez frente al colero de las dos tablas, Unión Magdalena, para quedar a dos puntos del grupo de los ocho, en la Liga 2022-I.

Con la victoria por 2-0, este lunes en el estadio Jaraguay, el equipo que dirige César Torres llegó a 16 puntos. Juan Carlos Castellanos e Iván Scarpeta anotaron los goles.



Unión Magdalena, por su parte, sigue de último en la tabla, con seis puntos, y compromete seriamente su permanencia en la primera división.

Tabla del descenso luego de los partidos del lunes. pic.twitter.com/MhWHMePonK — Orlando Ascencio (@josasc) March 22, 2022

Por su parte, Deportivo Cali humilló al Atlético Nacional en el primer tiempo, pero luego no fue capaz de sostener la ventaja y del 3-0 del comienzo pasó a un 3-3 en un partido polémico, en el estadio de Palmaseca.



El campeón colombiano jugó su mejor primer tiempo del semestre y le pasó por encima a su rival: a los 11 minutos, Teófilo Gutiérrez, de penalti, anotó el 1-0. Luego, a los 16, Teo cobró un tiro libre de costado y el argentino Guillermo Burdisso metió el segundo, con complicidad del portero Aldaír Quintana. Cali amplió la ventaja a los 36, cuando Gutiérrez le metió un pase filtrado a Yony González, quien remató desde el borde del área para vencer la resistencia de Quintana, que alcanzó a tocar la pelota.



En el segundo tiempo, la reacción de Nacional llegó en los últimos minutos de juego. A los 30, Giovanni Moreno luchó en el área y descontó. Luego, el juez Jhon Hinestroza sancionó penalti por mano de Yimmi Congo: Dorlan Pabón, a los 33, anotó el 3-2. Teo tuvo el 4-2, pero falló un penalti luego de una mano en el área de Nacional y, finalmente, Hinestroza pitó una dudosa pena máxima por falta del portero Humberto Acevedo, para anotar el 3-3.







En El Campín, Santa Fe se metió al grupo de los ocho al derrotar 3-0 al Atlético Bucaramanga, con tres tantos de Wilson Morelo. Descontó Juan Gabriel Marcelín.

Resultados de la fecha 12 de la Liga

Jaguares 2-0 Magdalena

Cali 3-3 Nacional

Santa Fe 3-1 Bucaramanga



Martes

Once Caldas vs. Tolima (6 p. m., Win+)

Patriotas vs. América (8:05 p.m., Win+)



Miércoles

Cortuluá vs. Envigado (2 p. m., Win)

La Equidad vs. Alianza Petrolera (4:05 p. m., Win)

Águilas Doradas vs. Pereira (6:05 p. m., Win)

Medellín vs. Millonarios (8:10 p. m., Win+)



Viernes

Junior vs. Pasto (4 p .m., Win+)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del lunes. pic.twitter.com/TIcRoUaJrA — Orlando Ascencio (@josasc) March 22, 2022

