La fecha 11 de la Liga ya tuvo acción en seis de los diez partidos programados y solamente se marcaron cinco anotaciones, para un pobre promedio de 0,83 por encuentro.

Millonarios accedió al primer lugar de la Liga tras derrotar este sábado 0-2 al Atlético Bucaramanga, con anotaciones de Luis Carlos Ruiz, de penalti, y Yuber Quiñones. El equipo azul llegó a 21 puntos en la tabla de posiciones.

El equipo de Alberto Gamero aprovechó el tropezón del Boyacá Chicó, que perdió el viernes en El Campín 1-0 contra una muy buena versión de Independiente Santa Fe. El único tanto del partido fue un gol en contra del lateral Delvin Alfonzo.

El resto de la jornada

La fecha comenzó el viernes con el empate sin goles entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira. El portero del visitante, Aldair Quintana, le atajó un penalti a Edwar López.



También terminó 0-0 el primer partido del sábado, entre Envigado y Once Caldas. El equipo de Manizales sigue sin ganar desde la llegada de Pedro Sarmiento y está comprometido con el descenso.

Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/JmFEiHEglR — José Orlando Ascencio (@josasc) April 2, 2023

Deportes Tolima se metió parcialmente en el grupo de los ocho, al empatar 1-1 con Medellín como visitante, mientras Nacional, jugando prácticamente como local en El Campín, empató 0-0 con La Equidad.

Resultados de la fecha 11 de la Liga

Pasto 0-0 Pereira

Santa Fe 1-0 Boyacá Chicó

Envigado 0-0 Once Caldas

Medellín 1-1 Tolima

La Equidad 0-0 Nacional

Bucaramanga 0-2 Millonarios

América vs. Jaguares (domingo, 4 p. m., Win Sports +)

Unión Magdalena vs. Águilas Doradas (domingo, 6:10 p. m., Win Sports)

​Huila vs. Cali (domingo, 8:20 p. m,. Win Sports)

Junior vs. Alianza Petrolera (lunes, 8:10 p. m., Win Sports +)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/SC42dLnofG — José Orlando Ascencio (@josasc) April 2, 2023

