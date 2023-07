La primera jornada de la Liga del segundo semestre arrancó con ímpetu para los equipos visitantes, que sacaron resultados valiosos, como los triunfos de Águilas contra Junior y Bucaramanga contra Envigado.

Por su parte, América tuvo un estreno accidentado en la Liga, con el debut de Lucas González como DT, pero venció 1-0 al Tolima, con gol de Facundo Suárez. Los rojos jugaron 50 minutos con uno menos, por la expulsión del zaguero Maicol Valencia.

Este domingo, Once Caldas y Nacional empataron a un gol en Manizales, con tantos de Dayro Moreno para el local y Neyder Moreno para el visitante, en un resultado que no le sirve mucho al local, pensando en la lucha por no descender.



Uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha fue la victoria de Águilas Doradas en Barranquilla, 1-0. El Junior del ‘Bolillo’ Gómez dejó muy mala cara en su estreno, ante un rival que lo superó.



El técnico Gómez se excusó afirmando que Águilas era el mejor equipo del momento en el fútbol colombiano. “Águilas lleva 4 torneos siendo el mejor equipo del país. El juego de ellos está conformado hace rato”, dijo. El único gol del partido fue de Marco Pérez, de penalti, en el minuto 77.

"Qué le puede decir uno a la hinchada si uno no gana? Nada": Bolillo Gómez, DT del @JuniorClubSA pic.twitter.com/Dsm0TMhBKH — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) July 16, 2023

Otro visitante que arrancó con victoria fue Bucaramanga, que venció 1-3 al Envigado. Además hubo buenos empates, como el que logró La Equidad en el Atanasio Girardot contra el Medellín, 2-2. Mal resultado para el Poderoso, que ahora es dirigido por Alfredo Arias.



Otro resultado clave en el arranque de la Liga fue la igualdad sin goles entre Pasto y Millonarios. El campeón inició la defensa del título con un buen resultado, aunque el DT Alberto Gamero quería la victoria. “No me gustó que tuvimos dos opciones de gol claras que no metimos, pero me gustó el equipo”, dijo Gamero.



La jornada sigue este lunes con Pereira vs. Deportivo Cali (8 p. m.). El miércoles debuta el renovado Santa Fe contra Jaguares, en El Campín.

Resultados de la primera fecha de la Liga

Envigado 0-1 Bucaramanga

Huila 2-1 Unión Magdalena

Medellín 2-2 La Equidad

Junior 0-1 Águilas Doradas

Pasto 0--0 Millonarios

América 1-0 Tolima

Once Caldas 1-1 Nacional

Pereira vs. Cali (lunes, 8 p. m., Win Sports +)

Santa Fe vs. Jaguares (miércoles, 8 p. m., Win Sports +)

Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó (aplazado para el 6 de septiembre)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/1b2DidqsUe — José Orlando Ascencio (@josasc) July 17, 2023

Tabla del descenso

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/Vzbw4IkfGA — José Orlando Ascencio (@josasc) July 17, 2023

DEPORTES

Más noticias de Deportes