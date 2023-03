La Liga colombiana sigue poniéndose al día luego de tener que aplazar varios partidos debido a la realización del Suramericano Sub-20 de fútbol en Bogotá y Cali y a algunos conciertos que ocuparon los estadios del país.

América de Cali se trepó al primer lugar de la Liga al derrotar 2-0 al Junior de Barranquilla, que sigue sin levantar cabeza. Adrián Ramos anotó el primer gol, luego de un rebote tras un penalti que le atajó Sebastián Viera.

El argentino Facundo Suárez hizo el 2-0 en el minuto 86, tras un grosero error de la defensa del Junior.

América vs. Junior

A primera hora, en Techo, La Equidad y Boyacá Chicó empataron 2-2. Los ajedrezados llegaron a estar 0-2 arriba, con tantos de Wílmar Cruz y Kevin Londoño.



Elkin Mosquera hizo un autogol para el descuento de La Equidad y poco después se fue expulsado. Y en el segundo tiempo, Pablo Lima anotó el empate para los dirigidos por Alexis García.

Millonarios y Santa Fe, en el mismo día en El Campín

Este miércoles se disputaron, en el mismo escenario, el estadio El Campín, dos de los partidos que estaban pendientes

La última vez que los dos equipos tradicionales de la capital actuaron el mismo día en El Campín fue el 21 de abril de 1989: Santa Fe perdió 0-1 contra el Cúcuta Deportivo y Millonarios empató sin goles contra Unión Magdalena.

Santa Fe hunde aún más al Deportivo Cali

A primera hora, Santa Fe mantuvo su buena racha de resultados y venció con claridad 3-0 al Cali, en juego pospuesto para la mañana de este miércoles por el aguacero que inundó la cancha la noche del martes.



Dos goles de Hugo Rodallega, los primeros que hace este año, desde su regreso al fútbol colombiano (24’ y 71’, de penalti), y uno más de Neyder Moreno (94’, de penalti) resolvieron el partido para los locales.

Hugo Rodallega celebra el segundo gol de Santa Fe.



Cali, por el contrario, se hundió en el último lugar de la Liga con 7 puntos en 9 partidos y hoy está a 9 puntos del descenso, con respecto a Alianza Petrolera.

Tabla del descenso tras los partidos del jueves. pic.twitter.com/dBEplR4VXN — José Orlando Ascencio (@josasc) March 24, 2023



“Seguimos adelante. De la continuidad pregúntele a los directivos: el día que yo decida me voy porque yo quiero, se lo he dicho al presidente (del equipo), que no se preocupe por mí”, dijo Jorge Luis Pinto, el entrenador del Cali, dando una voz de batalla.

Jorge Luis Pinto

Extraoficialmente se aseguró que el resultado del clásico del próximo domingo contra América será definitivo para él. De igual manera se dijo que los jugadores no reciben su salario hace dos meses y medio.

Millonarios sigue cerca de la punta, con dos juegos pendientes

Por su parte, Millonarios, con una nómina más que mixta por las bajas y las convocatorias a la Selección, venció 2-0 al Deportivo Pasto, en un partido en el que no jugó del todo bien, pero supo resolver.



Los azules, que llegaron al quinto lugar de la tabla, con 14 puntos, encontraron la ventaja con un remate de Israel Alba, en el minuto 58, tras un rebote del portero Diego Martínez. Fernando Uribe aumentó en el tercer minuto de reposición.

Millonarios vs. Pasto

Millonarios tiene dos partidos pendientes aún: el 29 de marzo visitará al Deportes Tolima, en el juego que fue suspendido por la agresión a Daniel Cataño. Y aún no tiene programación el juego contra Alianza Petrolera, de la tercera fecha.

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los dos juegos del jueves. pic.twitter.com/nrOPKl79WZ — José Orlando Ascencio (@josasc) March 24, 2023

