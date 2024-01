Así va la Liga: Santa Fe alcanzó en la punta a Fortaleza; Medellín se recuperó

Santa Fe igualó en puntos y goles a Fortaleza en el primer lugar de la Liga 2024-I, en una jornada en la que Independiente Medellín se sacudió de la goleada en la primera fecha y venció al Deportivo Pereira.

Este sábado, los dirigidos por Alfredo Arias vencieron 1-0 al equipo de Leonel Álvarez. El juvenil Jaime Peralta, refuerzo que llegó desde el Cúcuta Deportivo, hizo el único gol del partido. Más temprano, Santa Fe venció 3-1 a Envigado en Bogotá.

JAIME PERALTA le da la ventaja a Independiente Medellín. Gol trabado, pero... se bautiza con el DIM. pic.twitter.com/f8AhzZOaFg — Sebastian Perez 💻📝🎙️⚽ (@Sebas12Perez10) January 28, 2024

En otro juego del sábado, Jaguares y Equidad empataron 0-0. El equipo de Montería sigue en zona de descenso.



La segunda fecha de la Liga 2024-I comenzó este jueves con victorias de Fortaleza y Águilas Doradas, que ahora tienen campaña perfecta. El equipo bogotano, por ahora, es líder del campeonato.



Los dos derrotados de este jueves, Patriotas y Once Caldas, siguen en una posición muy comprometida con el descenso, aunque cabe recordar que ese asunto se resolverá en el segundo semestre del año.



Este viernes, Tolima goleó 1-4 al Pasto como visitante, en un partido que tuvo una polémica acción, un gol anulado al local por fuera de juego tras un revisión de VAR que duró más de 10 minutos.



Yeison Guzmán, Brayan Gil, Camilo Ayala -en contra- y Lucas González marcaron los tantos del vinotinto y oro. Descontó Israel Alba.

⚽ Lucas González marcó el gol definitivo de Tolima en la goleada contra Pasto. pic.twitter.com/5lSG52TCcs — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 27, 2024

Por su parte, Alianza jugó su primer partido en Valledupar y aguantó con un jugador menos para empatar 3-3 con el Deportivo Cali, que sigue en líos de descenso. Jair Castillo fue expulsado en el minuto 36.

Andrés Rentería, Ever Meza y un autogol de Joaquín Papaleo marcaron para Alianza. Kelvin Osorio, de tiro libre; Juan José Córdoba y Javier Reina anotaron para los dirigidos por Jaime de la Pava.



El jueves, en Techo, Fortaleza logró una victoria clave en su lucha por la permanencia, al derrotar 2-0 al otro equipo recién ascendido, Patriotas de Boyacá. Cabe recordar que estos dos clubes juegan solo con lo logrado este año, mientras el resto de participantes en la Liga, salvo Boyacá Chicó, suman lo de tres años.



Daniel Rivera, en el minuto 13, y Adrián Parra, en el 90, anotaron los goles del equipo dirigido por Sebastián Oliveros. Patriotas acabó con nueve jugadores, por las expulsiones de Santiago Roa y Gianfranco Peña.



Por su parte, Águilas Doradas regresó a Rionegro para derrotar 1-0 al Once Caldas. El único gol del juego fue de Jean Pineda, en el minuto 22, tras rematar de cabeza un centro de Jhon Fredy Salazar. La bola se desvió en Jorge Cardona, quien después vio la tarjeta roja, a los 59. Patriotas estaría hoy en zona de descenso junto a Jaguares.

Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/mRvqASHa2I — José Orlando Ascencio (@josasc) January 28, 2024

Resultados de la segunda fecha de la Liga

Fortaleza 2-0 Patriotas

Águilas Doradas 1-0 Once Caldas

Pasto 1-4 Tolima

Alianza 3-3 Cali

Santa Fe 3-1 Envigado

Jaguares 0-0 La Equidad

Medellín 1-0 Pereira



El resto de la fecha



Domingo

Boyacá Chicó vs. Junior (4 p. m.)

Nacional vs. América (6:10 p. m.)

​Bucaramanga vs. Millonarios (8:20 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/CsYM7ncYcW — José Orlando Ascencio (@josasc) January 28, 2024

