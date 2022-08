Deportivo Cali luchó hasta el final contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja y logró salvar, en el tiempo de reposición, un empate a cuatro goles que, sin embargo, no le ayuda mucho en su lucha por salir del último lugar de la Liga 2022-II.

Fue un partido con ocho goles en la segunda parte, con ambos equipos remontando en momentos distintos y que al final terminó con muchísimas emociones.



El equipo que controló el partido en los primeros minutos fue Alianza Petrolera, a través de buenas secuencias colectivas y aproximaciones importantes con remates de larga distancia. Pero luego, el partido se emparejó y Cali tuvo la opción más importante del primer tiempo, en el minuto 31, con un mano a mano que Ángelo Rodríguez no pudo definir solo frente a Chunga, tras una habilitación de Teófilo Gutiérrez.



Un segundo tiempo con ocho goles



El rosario de goles llegó en la segunda etapa. A los 7 minutos, tras una secuencia de pases entre Kevin Londoño, Rubén Manjarres y Harrison Mojica, Daniel Moreno centró y Pablo Bueno remató de cabeza para el 1-0.



Cuatro minutos después, Alianza Petrolera amplió la ventaja con un avance rápido por el mismo sector derecho. Mojica asistió a Kevin Londoño y el mediocampista concretó el 2-0. Después, los locales pudieron dar la estocada final, pero apareció bien el guardameta Acevedo para evitar el tercero.



A los 16, Cali descontó con un tanto de Angelo Rodríguez, quien rompió una racha de 24 partidos y 1.676 minutos sin anotar en la Liga. Teófilo Gutiérrez tomó un rebote de un remate en el horizontal de Kevin Velasco y habilitó a Rodríguez, quien venció al portero José Luis Chunga.



Cali aprovechó el impulso para empatar el partido a los 24 minutos, cuando Teo jugó al espacio con Yony González, quien centró al área y Rodríguez concretó de cabeza para conseguir su doblete.



El equipo de Mayer Candelo siguió de largo y a los 28, González recuperó una pelota en un rechazo de Alianza, se la dejó a Carlos Robles, el volante de recuperación remató, se desvió en Carlos Pérez y se concretó la remontada momentánea del Cali.



A los 39, Alianza Petrolera empató con tiro de esquina que ejecutó Mojica, cabeceó Londoño en el primer palo y Julián Guevara de cabeza en el segundo, anotó el 3-3. Dos minutos después, Gil quedó habilitado tras un pase de Mojica, avanzó y definió solo frente a Acevedo para el 4-3.



En el tiempo de reposición, entre Chunga y Pérez golpearon a Teo en el área y el barranquillero se tuvo que ir en camilla. Luego, el árbitro Diego Escalante fue llamado por el VAR de Lisandro Castillo y decretó el penalti tras ver el monitor. Velasco se paró enfrente del balón y concretó el empate final a 4 goles.

⏱️ 90+12' ¡Final del partido! Igualdad por la octava fecha del campeonato.



Alianza 4⃣-4⃣ Cali#LigaDimayor 🏆#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/AvDhInuukM — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 20, 2022

La octava jornada de la Liga comenzó ayer con la victoria de Envigado 2-1 contra Atlético Bucaramanga. El juego se definió con un polémico penalti sancionado con la ayuda del VAR y convertido por el venezolano Jesús Hernández, a los 40 minutos del segundo tiempo. Antes, Carlos Ordóñez había puesto en ventaja al local (5 PT) y Cristian Blanco empató para el visitante (6 PT).



La fecha sigue este sábado con Pereira vs. Cortuluá (2 p. m.). Patriotas vs. Águilas Doradas (4:05 p. m.), Millonarios vs. Jaguares (6:10 p. m.) y Medellín vs. Santa Fe (8:15 p. m.).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15

