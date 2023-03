Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín igualaron este sábado 1-1, en la décima jornada de la Liga 2023-I, en la que se disputan clásicos regionales y que lidera América de Cali con 19 puntos.

El DIM se fue arriba con un tanto del argentino Luciano Pons, mientras que el volante Dorlan Pabón igualó el marcador. Ahora el Verde de la Montaña llegó a 17 puntos que lo dejan, al menos de momento, en el cuarto lugar de la tabla de clasificaciones.

Medellín, por su lado, sumó un punto y totaliza 12 enteros, que no le alcanzan para ganarse un lugar entre los ocho equipo que avanzan a la siguiente fase del torneo que disputan 20 escuadras.

Águilas Doradas, con los mismos puntos del líder

La jornada arrancó con una victoria de Águilas Doradas 1-0 ante Envigado, con lo que llegó a 19 puntos y comparte el liderato con América de Cali que este domingo enfrentará al Deportivo Cali, que es el último con apenas 7 enteros y pasa una de sus peores crisis de resultados.

Por otro lado Alianza Petrolera dejó en el camino al Atlético Bucaramanga al que derrotó 2-0 con goles de Harrison Mojica y Stiven Rodríguez. Y Once Caldas igualó 1-1 con el Deportivo Pereira, con lo que ambos conjuntos siguen en la parte baja de la tabla con 11 y 9 unidades, respectivamente. La victoria de Alianza Petrolera lo sacó de la zona de descenso parcialmente.

De momento los ocho equipos que pasan a la siguiente fase son: América de Cali (19), Águilas Doradas (19), Boyacá Chicó (17), Atlético Nacional (17), Millonarios (14), Alianza Petrolera (14) e Independiente Santa Fe (14).

Resultados de la fecha de clásicos de la Liga

Águilas Doradas 1-0 Envigado

Once Caldas 1-1 Pereira

Alianza Petrolera 2-0 Bucaramanga

Nacional 1-1 Medellín

Tolima 2-1 Huila

​Unión Magdalena vs. Junior (domingo, 3:15 p. m., Win Sports +)

Cali vs. América (domingo, 5:30 p. m., Win Sports +)

Santa Fe vs. Millonarios (domingo, 7:45 p. m., Win Sports +)

Jaguares vs. Pasto (lunes, 8:05 p. m., Win Sports)

Boyacá Chicó vs. La Equidad (martes, 7:15 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga

