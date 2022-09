El grueso de la jornada de clásicos se jugó este domingo y luego de estos encuentros, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla quedaron en líos, tras perder contra sus tradicionales rivales.

En el Pascual Guerrero, América dio un salto enorme en la tabla al conseguir un sufrido triunfo 1-0 contra Deportivo Cali, que aguantó como pudo desde los 29 minutos, tras la expulsión de Kevin Salazar.



Alejandro Quintana marcó el único gol, en el minuto 70, tras un centro de Juan David Pérez, y con eso, Cali sigue hundido en el último lugar.

Alejandro Quintana (izq.) celebra el gol del América.



En el Atanasio Girardot se vivió un clásico vibrante, en el que Medellín tomó un respiro y agravó la crisis de Nacional, al ganarle 4-3.



Pudo ser incluso peor para Nacional, que recibió cuatro goles en el primer tiempo, algo inédito en el clásico paisa. Andrés Cadavid anotó el gol más rápido de la historia de este duelo, a los 35 segundos. Luego vinieron un doblete de Díber Cambindo (minutos 21 y 29), el descuento de Jefferson Duque (35), con un penalti, y un tanto de Luciano Pons (40), para un 4-1 en la primera etapa.



Los verdes reaccionaron en la segunda etapa, en especial, después de la expulsión de Andrés Ricaurte, y se acercaron al empate con otro tanto de penalti de Jefferson Duque (64) y un remate de Dorlan Pabón desde afuera del área (70). Pero no le alcanzó.

Medellín vs. Nacional



“Preocupado por el primer tiempo de Nacional, no lo esperaba. Medellín nos pasó por encima en el juego aéreo, viene un gol a los 30 segundos que ahí fue que nos quedamos y confundimos, no nos levantamos en ese momento y nos ganaron mucho por arriba”, dijo el DT de Nacional, Hernán Darío Herrera, que sigue en entredicho.



En Santa Marta, Unión Magdalena volvió a dar señales de su buen ritmo y derrotó 2-1 al Junior, para salir de la zona de descenso.

Tabla del descenso tras los clásicos del domingo: hay noticia: Unión Magdalena salió temporalmente de la zona de descenso. pic.twitter.com/hI1O71PNqa — Orlando Ascencio (@josasc) September 5, 2022



El partido fue muy parejo, sobre todo en la segunda mitad. Junior empezó ganando gracias a un gol de penalti de Carlos Bacca en el minuto 64. Escasos noventa segundos después, el experimentado Jairo Palomino marcó el tanto del empate.



La expulsión de César Haydar le dio alas al Unión, que encontró la victoria con un tanto de Roberto Hinojosa en el minuto 90+1.

Resultados de la décima fecha

Bucaramanga 3-1 Alianza Petrolera

Tolima 0-0 Cortuluá

Millonarios 2-0 Santa Fe

Pereira 1-1 Once Caldas

Magdalena 2-1 Junior

Medellín 4-3 Nacional

América 1-0 Cali

Pasto vs. Jaguares (lunes, 6 p. m., Win Sports)

Patriotas vs. Equidad (lunes, 8:05 p. m., Win Sports)

Envigado vs. Águilas (martes, 2 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los clásicos del domingo. pic.twitter.com/Do0sUZgxHZ — Orlando Ascencio (@josasc) September 5, 2022

