Independiente Medellín sacó un valioso empate del estadio Jaraguay este sábado ante Jaguares y se ubicó como líder parcial de la Liga. Los goles del juego fueron de Yilber Arboleda y Edwuin Cetré.

En la primera mitad, Jaguares se fue adelante en el marcador sobre el minuto 14, cuando Arboleda recibió un balón de Jairo Molina y sacó un potente remate que fue imposible de atajar para José Luis Chunga.

Un golazo de Cetré, que remató sin parar la pelota tras un cobro de tiro de esquina, le permitió al Medellín empatar el juego a los 73.



La fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Boyacá Chicó contra Envigado, 1-0, con gol de Wílmar Cruz. El resultado complica la permanencia de los naranjas en la A. Luego, Tolima y Bucaramanga empataron sin goles.

Tabla del descenso tras los juegos del sábado en la fecha 9. pic.twitter.com/vkxQhD0JRd — José Orlando Ascencio (@josasc) September 3, 2023



El sábado, Santa Fe venció 1-0 al Junior y América, 2-3 a Alianza Petrolera, dos resultados que aprietan la lucha por ir a torneos internacionales por la vía de la reclasificación.

Reclasificación tras los partidos del sábado en la fecha 9. pic.twitter.com/9pA6T3VW9a — José Orlando Ascencio (@josasc) September 3, 2023

Resultados de la novena fecha

Boyacá Chicó 0-1 Envigado

Tolima 0-0 Bucaramanga

Jaguares 1-1 Medellín

Santa Fe 1-0 Junior

Alianza Petrolera 2-3 América

Nacional vs. Pereira (domingo, 4 p. m.)

Águilas Doradas vs. Millonarios (domingo, 6:10 p. m.)

Cali vs. Pasto (domingo, 8:20 p. m.)

Unión Magdalena vs. La Equidad (lunes, 6:10 p. m.)

Once Caldas vs. Huila (lunes, 8:20 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/BGzh02Ce3b — José Orlando Ascencio (@josasc) September 3, 2023

