Águilas Doradas goleó 3-0 al Independiente Medellín y se metió temporalmente entre los ocho primeros de la Liga 2022-II. El equipo que dirige Leonel Álvarez llegó a 12 puntos en la tabla y dejó afuera de la zona de clasificación al Atlético Nacional.

Nacional gana sufriendo

Foto: Jaiver Nieto, EL TIEMPO

El sábado, Atlético Nacional venció 3-2 al Atlético Bucaramanga en la novena fecha de la Liga. En un partido cargado de emociones, el conjunto verdolaga volvió a ganar en el campeonato con goles de Jefferson Duque, Daniel Mantilla y Andrés Felipe Román; este último hizo su debut en la red con la camiseta verdolaga. Por los santandereanos marcó Dayro Moreno por duplicado.



En la próxima fecha, Atlético Nacional, que se mete entre los ocho, visita a Independiente Medellín, mientras que Atlético Bucaramanga recibe al América en duelo pendiente por la tercera fecha.



Santa Fe vence en el último suspiro

Foto: Sergio Acero EL TIEMPO

En una discreta presentación, en la que la creatividad del equipo fue prácticamente nula, Santa Fe logró vencer 2-1 a Patriotas con un gol al último minuto, en el juego válido por la novena fecha de la liga colombiana.



En la próxima fecha, la de clásicos, Santa Fe enfrentará a Millonarios. Patriotas recibirá en Boyacá a La Equidad.



Así fueron los partidos del domingo

Carlos Andrés Gómez anotó dos goles para Millonarios. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

Millonarios venció 1-4 a Cortuluá y se afianzó en el primer lugar de la Liga, con 21 puntos. Daniel Ruiz marcó el segundo gol más rápido en la historia de Millonarios, a los 11 segundos. Luis Carlos Ruiz y Carlos Gómez (2) sellaron la goleada. Cortuluá descontó con un autogol de Juan Pablo Vargas. La goleada mandó al equipo vallecaucano al último lugar en la tabla del descenso.

Tabla del descenso luego de los partidos del domingo. Si el Unión gana este lunes en Palmaseca, sale de la zona de descenso por ahora. pic.twitter.com/1QzrbfeBsF — Orlando Ascencio (@josasc) August 29, 2022



En Techo, La Equidad no pudo con el Pereira, con el que igualó 1-1. Leonardo Castro puso en ventaja a los visitantes y Carlos Rivas igualó en tiempo de descuento. Mientras tanto, en un polémico partido, Junior venció 2-1 a Tolima en Barranquilla.

Resultados de la novena fecha de la Liga

Once Caldas 1-1 América

Santa Fe 2-1 Patriotas

Alianza Petrolera 0-0 Pasto

Nacional 3-2 Bucaramanga

Equidad 1-1 Pereira

Cortuluá 1-4 Millonarios

Junior 2-1T olima

Águilas Doradas 3-0 Medellín

Jaguares vs. Envigado (lunes, 6 p. m., Win Sports)

Cali vs. Magdalena (lunes, 8:05 p. m., Win Sports +)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del domingo. pic.twitter.com/cEqQ92HfIl — Orlando Ascencio (@josasc) August 29, 2022

