Deportes Tolima venció 1-0 a La Equidad y Santa Fe derrotó 2-0 al América en el cierre de la octava jornada de la Liga 2023-I, que deja como líder a Águilas Doradas.

En Ibagué, un autogol de Ederson Moreno, a cuatro minutos del final, le dio la victoria al equipo de Hernán Torres. Por su parte, Santa Fe se impuso con goles de José Enamorado y José Aja.

El lunes, Deportivo Pasto logró un triunfo importantísimo en la lucha por permanecer en primera división y le amargó el debut al nuevo técnico del Once Caldas, Pedro Sarmiento. Los pastusos ganaron 0-1 este lunes en Manizales.



El mediocampista Camilo Ayala anotó el único gol del partido, en el minuto 25, luego de una serie de rebotes en el área del Once.

El domingo, Águilas Doradas se trepo al primer lugar de la Liga 2023-I, al derrotar 2-1 al campeón Deportivo Pereira en Rionegro. El equipo que dirige Lucas González llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones..



Mateo Puerta y Marco Pérez anotaron los tantos del nuevo líder, mientras Juan Pablo Zuluaga descontó para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Águilas Doradas venció a Pereira y es el nuevo líder de la Liga. Foto: Dimayor - Vizzor Image



En Barranquilla, Junior cayó al último lugar del campeonato, al perder 1-2 contra Envigado. Henry Mosquera y Juan Manuel Zapara marcaron para el visitante. Juan Fernando Quintero logró su primer gol con Junior para descontar.

En el cierre de la jornada del domingo, Alianza Petrolera le dio vuelta y venció 2-1 a Unión Magdalena. Santiago Orozco y Sebastián Acosta hicieron los goles del local. Ricardo Márquez, de penalti, había puesto en ventaja al Unión, pero no se midió en la celebración y fue expulsado por doble amarilla.

Boyacá Chicó sigue lejos del descenso

Boyacá Chicó no cree en nadie. Este sábado venció 2-0 a una nómina alterna del Medellín. Michael Nike Gómez y Romir Balanta anotaron los goles del equipo que dirige Mario García, que llegó a 13 unidades y que se ratificó en el primer lugar de la tabla de la permanencia.



El que sigue complicado con el descenso es el Deportivo Cali, que no pudo ganarle al Bucaramanga y que, incluso, erró un penalti. El 1-1, sin embargo, lo sacó del último lugar del campeonato.



El clásico de la jornada se jugó en Medellín, donde Atlético Nacional no pudo derrotar a una nómina alterna de Millonarios, que se llevó un empate sin goles.

Huila reaccionó y volvió a ganar

El viernes, Atlético Huila logró su segunda victoria en la Liga 2023-I al derrotar este viernes 1-2 a Jaguares, en el estadio Jaraguay, de Montería.



Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Jaguares se fue en ventaja con un gol de cabeza de Omar Duarte, tras un gran centro de Carlos Mario Pájaro. Duarte no celebró el tanto por su pasado en el Huila.



Huila empató el partido, también con un gol de cabeza. Leonardo Escorcia remató tras un cobro de tiro de esquina de Blas Díaz, en el minuto 16.



Luego, en el minuto 40, el brasileño Marcus Vinicius aprovechó un rebote en el borde del área para darles la victoria a los dirigidos por el argentino Néstor Craviotto.

Huila dio un paso importante hacia la permanencia

Aunque aún no sale del último lugar de la tabla del descenso, Huila logró su segunda victoria consecutiva y se acercó a Unión Magdalena y Alianza Petrolera en esa clasificación.

Tabla del descenso al final de la octava fecha. pic.twitter.com/g6cix2H32N — José Orlando Ascencio (@josasc) March 15, 2023

Resultados de la fecha 8

Jaguares 1-2 Huila

Cali 1-1 Bucaramanga

Nacional 0-0 Millonarios

Boyacá Chicó 2-0 Medellín

Águilas Doradas 2-1 Pereira

Junior 1-2 Envigado

Alianza Petrolera 2-1 Unión Magdalena

Once Caldas 0-1 Pasto

Tolima 1-0 Equidad

Santa Fe 2-0 América

Tabla de posiciones de la Liga

Así quedó la tabla tras la victoria de Santa Fe contra América. pic.twitter.com/qqjHzUmQlL — José Orlando Ascencio (@josasc) March 15, 2023

