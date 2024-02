Así va la Liga colombiana: Cali dio un gran salto y se alejó del descenso, posiciones

Deportivo Cali dio un gran salto en la tabla de posiciones de la Liga y se alejó de la zona de descenso con una victoria fundamental como visitante, este viernes, en la casa del Deportivo Pasto.

Un tanto de Juan José Córdoba, el goleador del campeonato con cinco anotaciones, bastó para darles el triunfo a los dirigidos por Jaime de la Pava y dejar en problemas a su rival.

⚽¡Tremenda joya de gol!

Juan José Córdoba fue el encargado de darle la victoria a Deportivo Cali frente a Pasto por la fecha 8 de #LALIGAxWIN. 🟢🚀🔥 pic.twitter.com/Dw5YW1zcPS — Win Sports (@WinSportsTV) February 24, 2024

Por su parte, Fortaleza y Boyacá Chicó empataron a un gol en el primer partido de la programación del viernes, un resultado que no le alcanzó al local para meterse en zona de clasificación.



El que sigue hundiéndose en la tabla es Envigado, que perdió 2-0 contra Águilas Doradas, que apeló a un equipo alterno por su participación en la Copa Libertadores. Los naranjas se complican en la tabla del descenso.

Tabla del descenso tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/4KmGugj5zn — José Orlando Ascencio (@josasc) February 24, 2024

América, en graves problemas

El jueves, América ahondó su crisis en la Liga al perder por 0-1 ante La Equidad en un partido de la octava jornada del torneo que lidera con 17 puntos Deportes Tolima.



Los Escarlatas, dirigidos por el venezolano César Farías, además de perder los tres puntos también sufrieron la expulsión de Jáder Quiñónes y Yojan Garcés, por reiteradas faltas contra los adversarios.



El visitante pudo hacer mejor la tarea porque América de Cali careció de ideas y de un patrón de juego que le permitiera inquietar a La Equidad, que anotó a través de Kevin Viveros.



En ocho salidas América de Cali ha perdido con Millonarios, Deportes Tolima, Águilas Doradas y contra La Equidad. Igualó con Envigado, Atlético Bucaramanga y ganó a Atlético Nacional y Patriotas. Ahora los Diablos Rojos ocupan el decimoquinto puesto con ocho puntos, a nueve del líder Deportes Tolima. La Equidad quedó con 14 enteros.



Por otro lado, Independiente Santa Fe, que tiene en el banco al uruguayo Pablo Peirano, derrotó a Junior, 3-0, con dianas del uruguayo Agustín Rodríguez y los colombianos Julián Camilo Millán y Francisco Chaverra.



Mientras tanto, Atlético Bucaramanga le arrancó un punto en su visita al líder Deportes Tolima con el que empató 0-0. Y, por último, el Deportivo Pereira superó de visitante al Once Caldas, 1-2, con lo que completó cinco triunfos y ahora escolta, con 16 enteros, al Deportes Tolima. En ese partido, Dayro Moreno anotó su gol 222 en la Liga y quedó a dos de igualar el récord de Sergio Galván.

Resultados de la octava fecha de la Liga

Santa Fe 3-0 Junior

Tolima 0-0 Bucaramanga

América 0-1 Equidad

​Once Caldas 1-2 Pereira

​Fortaleza 1-1 Boyacá Chicó

Águilas Doradas 2-2 Envigado

Pasto 0-1 Cali



Sábado

Alianza vs. Medellín (6:10 p. m.)

Patriotas vs. Millonarios (8:20 p. m.)



27 de marzo

Nacional vs. Jaguares (6:10 p .m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos de este viernes. pic.twitter.com/WnCJdBn1GY — José Orlando Ascencio (@josasc) February 24, 2024

DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes