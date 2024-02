Así va la Liga colombiana: Envigado vence a Pasto; Fortaleza frena al líder, posiciones

Envigado rompió este lunes una racha de 19 partidos y de 11 meses sin ganar un partido como visitante en la Liga. El equipo dirigido por Dayron Pérez se impuso 0-1 contra Deportivo Pasto, que se hunde en la Liga 2024-I.

Los naranjas ganaron con un tanto de Jhord Bayron Garcés, en el minuto 10 del primer tiempo. Segundos antes, un tanto del mismo jugador fue anulado por fuera de juego, detectado por el VAR.

La más reciente victoria de Envigado como visitante había sido el 12 de marzo de 2023, cuando venció 1-2 al Junior en Barranquilla. La victoria, además, le permite al club antioqueño un respiro en la tabla del descenso.

Tabla del descenso tras la derrota de Pasto en casa contra Envigado. pic.twitter.com/pbmSAgA4VS — José Orlando Ascencio (@josasc) February 13, 2024

La derrota de Pasto, la tercera en cuatro partidos en el estadio Libertad, dejó en entredicho la continuidad del técnico Jersson González, quien podría ser el segundo entrenador en perder su puesto en lo que va de la Liga. Ya Boyacá Chicó, en la quinta jornada, anunció la salida de Miguel Caneo y la llegada de Jhon Jaime Gómez.

Fortaleza le pasó por encima al Junior

La sexta fecha comenzó el domingo con la victoria de Fortaleza 2-0 contra Junior en Techo. En Medellín, Millonarios aumentó su racha de partidos sin perder contra Nacional, al ganarle 0-1, con gol de Leonardo Castro. Y Deportivo Pereira venció 1-2 a Alianza en Valledupar.

Nacional vs. Millonarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Resultados de la sexta fecha de la Liga

Fortaleza 2-0 Junior

Nacional 0-1 Millonarios

Alianza 1-2 Pereira

Pasto 0-1 Envigado



Martes

​Águilas Doradas vs. Equidad (6:10 p. m.)

Santa Fe vs. Cali (8:20 p. m.)



Miércoles

Once Caldas vs. Patriotas (6:10 p. m.)

Boyacá Chicó vs. Medellín (8:20 p. m.)



Jueves

​Tolima vs. Jaguares (6:10 p. m.)

América vs. Bucaramanga (8:20 p .m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras el triunfo de Envigado en Pasto. pic.twitter.com/5L8aLwxmmI — José Orlando Ascencio (@josasc) February 13, 2024

