Independiente Medellín es el nuevo líder de la Liga BetPlay, luego de vencer a Alianza Petrolera 2 a 1, con dos anotaciones para enmarcar de Edwuin Cetré y Luis Manuel Orejuela.

Medellín va mejorando en su estilo de juego. En el minuto 17 le anularon un gol, en tiro libre de Cetré, que pegó finalmente en la mano de León. La revancha para Edwuin llegó al minuto 24, con un potente remate de pierna izquierda desde fuera del área, anotando un golazo.



El show de anotaciones continuaría. Luis Manuel Orejuela hizo uno de los mejores goles del 2023, con un pase de Loaiza a la banda, autohabilitación al hacerle un ‘ocho’ a Franco, quedó mano a mano con Grazziani y marcó el segundo.

El DIM se trepó al liderato a la espera de lo que hagan Bucaramanga y Águilas Doradas, que se juega este lunes en el Alfonso López. El que gane llegará a la punta.



Por su parte, Atlético Nacional hundió al Huila y lo mandó al último lugar de la tabla del descenso, al derrotarlo 0-1 en Neiva. La Ley del Ex aplicó en este partido: Nelson Deossa hizo el gol del triunfo verde.

Huila vs. Nacional Foto: Twitter Atlético Huila

La fecha comenzó el sábado con la victoria de Pereira 3-0 contra Jaguares, en la que el uruguayo Adrián Balboa marcó doblete. Más tarde, Unión Magdalena no supo sostener una ventaja de 2-0, con un jugador más, y Santa Fe le sacó un punto de Santa Marta.



En Techo se vio un polémico partido entre La Equidad y Junior, que terminó empatado sin goles. El juez de línea Elkin Echavarría fue agredido desde la tribuna ocupada por los hinchas visitantes. El central Diego Ulloa y el VAR le anularon un gol al local por una mano previa.

Resultados de la sexta fecha de la Liga

Pereira 3-0 Jaguares

Unión Magdalena 2-2 Santa Fe

La Equidad 0-0 Junior

Pasto 1-1 Boyacá Chicó

Medellín 2-1 Alianza Petrolera

Huila 0-1 Nacional

Bucaramanga vs. Águilas Doradas (lunes, 4 p. m., Win)

Millonarios vs. Once Caldas (lunes, 7 p . m., Win +)

Envigado vs. América (aplazado)

Cali vs. Tolima (aplazado)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. Se incluye el 0-0 entre Equidad y Junior, que también lo cuenta Dimayor en su página. pic.twitter.com/6tboolDWlo — José Orlando Ascencio (@josasc) August 21, 2023

