Atlético Bucaramanga consevó la punta de la Liga, pese a perder 2-1 contra Nacional en Medellín, pero otros dos equipos lo igualan en puntaje.

El primeri fue Águilas Doradas, que también llegó a 10 puntos gracias a su victoria de este viernes 1-0 contra el Deportivo Cali, que sigue sin levantar cabeza.



Un gol de Marco Pérez, en el minuto 65, les dio la victoria a los dirigidos por el venezolano César Farías.

El otro equipo que está en la misma línea de puntos del líder es Medellín, que venció 1-3 al América en el Pascual Guerrero.

América vs. Medellín



La quinta fecha del campeonato había comenzado el jueves, con la victoria de Alianza Petrolera 3-1 contra Envigado. Los de Barrancabermeja siguen invictos en este semestre.



Por su parte, Deportes Tolima le ganó 1-0 al Huila, con gol de Yeison Guzmán, este viernes, y lo hundió en la zona de descenso.

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/XPFapaiB7s — José Orlando Ascencio (@josasc) August 14, 2023

Este´sábado Santa Fe no pudo en casa y empató 1-1 contra La Equidad. Junior no levanta cabeza y empató sin goles contra Pasto, mientras que Once Caldas superó 1-0 a Pereira.

El domingo, Jaguares se alejó de la zona de descenso al vencer 2-0 a Millonarios, que erró una pena máxima.

Resultados de la quinta fecha de la Liga

Alianza Petrolera 3-1 Envigado

Águilas Doradas 1-0 Cali

Tolima 1-0 Huila

Santa Fe 1-1 La Equidad

​Junior 0-0 Pasto

Once Caldas 1-0 Pereira

​América 1-3 Medellín

Jaguares 2-0 Millonarios

Nacional 2-1 Bucaramanga

Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena (lunes, 7:40 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/Cq8QqH5qOv — José Orlando Ascencio (@josasc) August 14, 2023

