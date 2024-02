Así va la Liga colombiana: Junior, líder; DIM, entre los ocho, tabla de posiciones

Junior de Barranquilla regresó al primer lugar de la Liga 2024-I, tras conseguir este domingo una nueva victoria como visitante. Esta vez venció 0-1 a Alianza en Valledupar.

Un gol de penalti de Carlos Bacca, en el minuto 74, tras una falta de Leonardo Saldaña en el área local, le dio los tres puntos al equipo dirigido por Arturo Reyes.

Con 10 puntos en la tabla, Junior le quito el primer lugar al Deportes Tolima, que el sábado había derrotado 2-0 a Millonarios, en un partido en el que la defensa y el portero Álvaro Montero tuvieron una noche para el olvido.



A tres puntos de Junior y a dos del Tolima quedaron Atlético Nacional, que goleó como visitante 0-3 a Águilas Doradas; Fortaleza, que empató en casa 1-1 contra Envigado en Techo, y el equipo de Rionegro.



América se metió al grupo de los ocho el sábado, gracias a una apretada victoria 1-0 contra Patriotas, con un autogol de Juan Carlos Díaz. La derrota hunde en la zona de descenso a los dirigidos por Harold Rivera.

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/fgkW8btf0l — José Orlando Ascencio (@josasc) February 5, 2024

El otro equipo que está en zona de descenso es Jaguares, aunque le recortó ventaja al Deportivo Cali con su empate 1-1 contra Pasto este lunes. El equipo de Jaime de la Pava perdió 1-0 con el DIM, que se metió a los ocho primeros, en un partido con un polémico arbitraje de Luis Matorel.



Resultados de la cuarta fecha

Tolima 2-0 Millonarios

América 1-0 Patriotas

Fortaleza 1-1 Envigado

Águilas Doradas 0-3 Nacional

Alianza 0-1 Junior

Boyacá Chicó 1-2 Pereira

Pasto 1-1 Jaguares

Medellín 1-0 Cali

Once Caldas vs. Equidad (martes, 6:10 p. m., Win)

Santa Fe vs. Bucaramanga (martes, 8:20 p. m., Win+)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del lunes. Aún no termina la cuarta fecha: este martes, Santa Fe recibe al Bucaramanga. pic.twitter.com/Fuadcj1jUW — José Orlando Ascencio (@josasc) February 6, 2024

