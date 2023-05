La Equidad le puso aún más picante al remate de la fase todos contra todos de la Liga 2023-I. El equipo de Alexis García no pierde hace nueve jornadas y este viernes logró un resultado que lo mete, por ahora, entre los ocho primeros de la Liga.

El equipo bogotano venció 1-0 al Atlético Bucaramanga, con un agónico gol del colombovenezolano José Hernández Chávez en el minuto 86, y subió al octavo lugar del campeonato, con 25 puntos, desplazando por ahora al Junior de Barranquilla, que este sábado jugará contra Deportivo Pereira en Barranquilla.

En la última fecha, La Equidad volverá a jugar en Bogotá, pero esta vez como visitante, contra Millonarios, que necesita un triunfo para asegurarse como cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales y así tener el ‘punto invisible’.



Cabe recordar que este año cambió la reglamentación del campeonato y los dos primeros de la tabla de posiciones de la Liga tienen ventaja en caso de empate en puntos contra cualquier rival en el cuadrangular semifinal.

Deportivo Cali, eliminado de los cuadrangulares

En Montería, Deportivo Cali logró un resultado que le da cierto respiro en la tabla del descenso, pero que le cierra la puerta de la clasificación a los cuadrangulares: empató 1-1 con Jaguares.



José Armando Mendoza puso en ventaja a Jaguares, tras un mal rechazo del portero Kevin Dawson, y Andrés Arroyo igualó para el Cali.

Tabla del descenso tras los partidos del viernes en la fecha 19. pic.twitter.com/hRnRauvIBy — José Orlando Ascencio (@josasc) May 13, 2023



Por su parte, Águilas Doradas se metió al segundo lugar de la Liga al derrotar como visitante 1-2 a Envigado, en el Parque Estadio Sur.

Resultados de la fecha 19 de la Liga

Envigado 1-2 Águilas Doradas

Jaguares 1-1 Cali

La Equidad 1-0 Bucaramanga



Sábado



Unión Magdalena vs. Tolima (4:10 p. m., Win)

Boyacá Chicó vs. Millonarios (6:20 p. m., Win+)

Junior vs. Pereira (8:30 p. m., Win+)



Domingo



Medellín vs. Pasto (2 p. m., Win+)

América vs. Once Caldas (4:10 p. m., Win+)

Alianza Petrolera vs. Nacional (6:20 p. m., Win+)

Santa Fe vs. Huila (8:30 p. m., Win+)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes en la fecha 19. pic.twitter.com/Ozpv7BirM3 — José Orlando Ascencio (@josasc) May 13, 2023



DEPORTES

Más noticias de Deportes