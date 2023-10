Así va la Liga: Pasto se metió entre los ocho y Once Caldas y Jaguares sufren

Los dos primeros partidos de la fecha 17 de la Liga dejaron al Deportivo Pasto, temporalmente, metido entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, en una jornada en la que Unión Magdalena dio un paso más hacia el descenso.

En el estadio Libertad, Pasto se impuso 3-1, con un doblete de Darwin López y un tanto del panameño José Bernal, para llegar a 23 puntos y sacar de los ocho, por ahora, a Independiente Santa Fe.

Gustavo Torres, en tiempo de reposición, descontó para el Unión Magdalena, que con la derrota ve cada vez más complicada su permanencia en la primera división del fútbol colombiano.



Por fortuna para el Unión, sus rivales directos en la tabla de promedios lo siguen ayudando: también este viernes, Once Caldas y Jaguares empataron 0-0 en Manizales y los dos siguen comprometidos en esa pelea.

Tabla del descenso tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/yKoncACV1m — José Orlando Ascencio (@josasc) October 14, 2023



El equipo dirigido por Pedro Sarmiento, además, ya quedó eliminado de los cuadrangulares semifinales, una instancia a la que no accede desde el segundo semestre de 2018.

Resultados de la fecha 18 de la Liga

Pasto 3-1 Unión Magdalena

Once Caldas 0-0 Jaguares



El resto de la fecha



Sábado

Pereira vs. La Equidad (4 p. m.)

Nacional vs. Medellín (6:10 p. m.)

Millonarios vs. Junior (8:10 p. m.)



Domingo

Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera (4 p .m.)

Cali vs. América (6:10 p. m.)

Tolima vs. Santa Fe (8:20 p. m.)



Lunes

Huila vs. Envigado (6:05 p. m.)

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó (8:15 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/HoGhWB5JqB — José Orlando Ascencio (@josasc) October 14, 2023



