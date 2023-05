Junior y América dieron pasos clave hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga, tras ganar duelos muy importantes en la fecha 17 de la Liga 2023-I.

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez siguen en alza en el campeonato: vencieron 1-0 a Millonarios y le quitaron un invicto de 11 jornadas. Luis Fernando Sandoval hizo el único gol del partido.

Millonarios guardó de entrada a nueve titulares, pensando en el partido contra América Mineiro en la Copa Sudamericana, que se jugará el miércoles. Varios de ellos entraron en el segundo tiempo para tratar de conseguir el empate, sin éxito.

América goleó en el clásico vallecaucano

Por su parte, América de Cali se acercó a la clasificación y llegó a 28 puntos, al golear 5-2 al Deportivo Cali en la edición 300 del clásico vallecaucano.



Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento, Iago Falque y Cristian Barrios (2) anotaron los tantos de los dirigidos por Alexandre Guimaraes. Kevin Velasco anotó los tantos del Cali, uno de penalti y uno de tiro libre.

Águilas Doradas, el único clasificado



Águilas Doradas, ya clasificado, conservó el primer lugar de la tabla pese a perder sorpresivamente contra uno de los candidatos al descenso, Unión Magdalena, el sábado en Santa Marta (2-1).

Tabla del descenso tras los partidos del domingo en la fecha 17. pic.twitter.com/XSo6v4VDWB — José Orlando Ascencio (@josasc) May 1, 2023

Otros dos grandes habían obtenido resultados importantes el sábado, pensando en la clasificación: Santa Fe venció 2-0 al Tolima y Nacional le ganó el clásico al Medellín (1-3), en un partido que se empañó por los hechos violentos que dejaron dos muertos, posteriores al encuentro.

Resultados de la fecha 17 de la Liga

Santa Fe 2-0 Tolima

Unión Magdalena 2-1 Pasto

Alianza Petrolera 2-1 Águilas Doradas

Medellín 1-3 Nacional

La Equidad 2-0 Pereira

Junior 1-0 Millonarios

América 5-2 Cali

Boyacá Chicó 0-0 Bucaramanga

Envigado vs. Huila (lunes, 3 p. m., Win Sports)

Jaguares vs. Once Caldas (lunes, 5:15 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo en la fecha 17. La vuelvo a trinar con una aclaración: Boyacá Chicó le gana la posición a Alianza Petrolera por goles a favor como visitante: pic.twitter.com/zNKxdR6HV8 — José Orlando Ascencio (@josasc) May 1, 2023

