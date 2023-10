Águilas Doradas se ratificó, una fecha más, como líder de la Liga 2023-II, al golear 3-0 al Deportivo Pasto en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro.

Con goles de Jhon Fredy Salazar, Marco Pérez y José Cuenú, los dirigidos por el venezolano César Farías se mantienen al frente de la Liga con 30 puntos y un partido pendiente, y virtualmente son los primeros clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Al acecho de Águilas Doradas están América y Nacional, que ganaron este sábado; el primero, 2-4 al Pereira y el segundo, 3-0 a Envigado, que se complica en la tabla del descenso.

Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/hNsNC3CpmX — José Orlando Ascencio (@josasc) October 1, 2023

El viernes, Deportes Tolima ratificó su crecimiento en la Liga, al derrotar este viernes 2-0 al Boyacá Chicó. El resultado afianzó al equipo que dirige David González entre los ocho primeros de la Liga.



Un golazo de junior Hernández, de media distancia, y un contragolpe que remató Facundo Boné le dieron la victoria al vinotinto y oro, que llegó al quinto lugar de la tabla, con 22 puntos.



El que sigue sin reaccionar es el Junior de Barranquilla, que, después de las dos goleadas contra Unión Magdalena (7-1) y Alianza Petrolera (1-5), no volvió a ganar: este viernes igualó sin goles contra Jaguares y sigue por fuera de la zona de clasificación.

Así sigue la fecha 15 de la Liga

Once Caldas -campeón de la Copa Libertadores de 2004- necesita vencer este domingo al Deportivo Independiente Medellín, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, para alejar el fantasma del descenso.



El conjunto manizaleño acumula cuatro jornadas sin ganar, en las cuales igualó tres partidos y perdió el último, 2-1 ante Alianza Petrolera. El equipo ocupa el puesto 14 con 16 unidades y tiene muy pocas oportunidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales.



El Blanco Blanco tiene como principal carta para revertir esta situación al veterano Dayro Moreno, máximo artillero del campeonato con ocho tantos. El DIM, entre tanto, viene en una racha de 11 partidos sin perder, de los cuales empató seis y ganó cinco en los que la principal figura ha sido el extremo Edwuin Cetré, que comparte el liderato de la tabla de goleadores con Moreno.



El Poderoso ocupa actualmente el cuarto lugar de la tabla con 25 unidades, a cuatro del líder Águilas Doradas.

Resultados de la fecha 15

Jaguares 0-0 Junior

Tolima 2-0 Boyacá Chicó

Bucaramanga 1-1 Santa Fe

Nacional 3-0 Envigado

Águilas Doradas 3-0 Pasto

Pereira 2-4 América



El resto de la fecha



Domingo

Once Caldas vs. Medellín (4 p .m., Win+)

Cali vs. A. Petrolera (7:30 p. m., Win+)



Lunes

Huila vs. La Equidad (8:10 p .m., Win)



Millonarios vs. Unión Magdalena fue aplazado para el 18 de octubre (8 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

(CORREGIDA) Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado pic.twitter.com/9E28WzxL9z — José Orlando Ascencio (@josasc) October 1, 2023

Efe

