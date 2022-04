Atlético Nacional, Deportes Tolima y Millonarios consiguieron este fin de semana la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga, faltando cinco fechas para terminar la fase todos contra todos.

Ahora, quedan cinco casillas y el ‘número mágico’ está en 30 puntos, tanto por el porcentaje de rendimiento del octavo clasificado, Once Caldas (50 por ciento), como por la proyección de los puntos que le quedan como local. Pero esa cifra cambia fecha tras fecha.



El campeón, Cali, prácticamente eliminado



Los resultados de la fecha 15 dejaron prácticamente sin ninguna opción de jugar las fases finales de la Liga al actual campeón, Deportivo Cali, que quedó con apenas 13 puntos tras empatar 1-1 contra Junior el sábado, en Palmaseca.



“Se nos fue el triunfo a falta de dos minutos y de ahí para adelante la evaluación siempre va a ser hacia lo precipitado de cambiar, hacia el sistema defensivo, pero me quedo con lo valioso que fue el esfuerzo de los muchachos, solo nos servía ganar, pero al no haber conseguido el triunfo, no voy a dejar de reconocer el mérito y el esfuerzo”, dijo el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, que ahora se concentra en su participación en la Copa Libertadores, en la que el miércoles enfrentará a Corinthians en São Paulo.



La diferencia entre el octavo, Once Caldas, y el decimoséptimo, Águilas Doradas, era de apenas seis puntos, lo cual, a falta de cinco jornadas, todavía deja opciones de pelear casilla en las fases finales a todos los equipos en ese rango. El panorama aún puede cambiar de aquí a mañana.



Aunque todavía falta un semestre para conocer a los equipos que se irán a la B, Patriotas logró un triunfo importantísimo para sus aspiraciones de permanencia, al derrotar 0-1 a Unión Magdalena, el sábado.

Tabla del descenso luego de los partidos del domingo. pic.twitter.com/l7GAASPpAf — Orlando Ascencio (@josasc) April 11, 2022

Resultados de la fecha 15

Millonarios 2-1 La Equidad

Tolima 3-0 Águilas Doradas

Magdalena 0-1 Patriotas

Cali 1-1 Junior

Envigado 1-0 Santa Fe

Nacional 2-0 América

Alianza Petrolera 1-1 Medellín

Jaguares vs. Once Caldas (lunes, 5:30 p. m. , Win Sports)

Pasto vs. Pereira (lunes, 7:40 p. m., Win Sports)

Bucaramanga vs. Cortuluá (martes, 7:40 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del domingo. pic.twitter.com/WJMtfSIR7a — Orlando Ascencio (@josasc) April 11, 2022

