Deportivo Cali dejó el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga, al derrotar 2-1 al Unión Magdalena este sábado, en el comienzo de la fecha 14 de la Liga 2023-I.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto llevaban nueve jornadas sin victorias. Lograron, además, su primera victoria en casa en el 2023. Su más reciente triunfo en Palmaseca fue el 29 de octubre de 2022, cuando derrotó 1-0 al descendido Patriotas. Había jugado seis partidos, con balance de cinco empates y una derrota.



Daniel Mantilla y Jéfferson Díaz hicieron los goles del Cali. Ricardo Márquez descontó para el Unión, que jugó más de la mitad del partido con 10 jugadores, tras una increíble expulsión de Juan Camilo Angulo, por agredir a Jhon Vásquez.



Por su parte, el campeón Pereira y Santa Fe empataron 2-2. Los locales estaban 2-0 arriba, con tantos de Carlos Ramírez, de penalti, y Angelo Rodríguez. Hugo Rodallega anotó doblete para salvarle un punto al equipo de Harold Rivera.

Pereira vs. Santa Fe Foto: Dimayor

Resultados de la fecha 14

Cali 2-1 Unión Magdalena

Pereira 2-2 Santa Fe



Partidos de la jornada



Domingo

Bucaramanga vs. Medellín (2 p. m.)

Tolima vs. Junior (4:10 p. m.)

Nacional vs. América (6:20 p. m.)

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (8:30 p. m.)



Lunes

Huila vs. Pasto (7:40 p. m.)



Martes

Once Caldas vs. Alianza Petrolera (6 p. m.)

Jaguares vs. La Equidad (8:10 p. m.)



Aplazado

Millonarios vs. Envigado

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga



