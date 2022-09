Atlético Nacional logró una sufrida victoria contra Patriotas, este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, para meterse de nuevo en el grupo de los ocho primeros de la Liga y dejar a su rival cada vez más cerca del descenso a la B.

Un gol de penalti de Jéfferson Duque, a los 45+2 del primer tiempo, luego de una mano en el área de Federico Arbeláez, les dio a los dirigidos por Pedro Sarmiento una victoria que vale oro: llega a 22 puntos y asciende al quinto lugar.



Los cuatro equipos que le siguen tienen el mismo puntaje, pero peor diferencia de goles, y su próximo rival, Santa Fe, está a un punto. Ese juego, pendiente de la fecha 13, se jugará este jueves en El Campín.



Patriotas perdió una oportunidad de oro para haberse llevado un punto de Medellín. Darwin López tuvo un penalti en el minuto 83 y Kevin Mier se lució con una doble atajada, en el cobro y luego en el rebote, para salvar la victoria de Nacional.

Patriotas, cada vez más cerca del descenso



El panorama para los dirigidos por José ‘Cheché’ Hernández es cada vez más complicado: están en el penúltimo lugar de la tabla del descenso y ahora no solo tendrá que pensar en sumar puntos, sino que también deberá esperar que Unión Magdalena sume la menor cantidad de puntos posible para permanecer en la primera división.

Tabla del descenso tras los partidos del lunes. pic.twitter.com/e7hEmUXVsv — Orlando Ascencio (@josasc) September 27, 2022



Más temprano, Deportivo Cali ahondó su crisis y se hundió en el último lugar de la Liga, al perder 1-2 contra La Equidad, en el estadio de Palmaseca.Éderson Moreno y Pablo Sabbag, de penalti, anotaron los tantos del equipo de Alexis García. El empate parcial del Cali lo había conseguido Óscar Segura.

Pablo Sabbag Foto: Dimayor - Vizzor Image



En Montería, Jaguares no pasó del empate sin goles contra Águilas Doradas y prácticamente sentenció su eliminación. Además, matemáticamente, aún no se ha salvado del descenso. Hoy, un partido clave para las dos tablas, Pasto vs. Patriotas: comenzará a las 8 p. m. y se verá por Win Sports.

Resultados de la fecha 14 de la Liga

Bucaramanga 0, Once Caldas 0

Millonarios 2, América 2

Envigado 1, Medellín 2

Magdalena 0, Santa Fe 2

Alianza Petrolera 0, Junior 1

Tolima 1, Pereira 3

Cali 1, Equidad 2

Jaguares 0, Águilas Doradas 0

Nacional 1, Patriotas 0

Pasto vs. Cortuluá (martes, 8 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del lunes. pic.twitter.com/gPLNbQrKVc — Orlando Ascencio (@josasc) September 27, 2022

