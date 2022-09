La fecha número 12 de la Liga 2022-I le dio una buena noticia al Deportes Tolima, que por fin logró salir de una racha de nueve partidos sin triunfos. Este sábado venció 1-0 al Once Caldas en Ibagué.

El subcampeón colombiano venía de una mala noticia: el delantero Michael Rangel fue separado del plantel que iba a jugar este partido por actos de indisciplina.



El único tanto del partido lo marcó el chileno Rodrigo Ureña, en el minuto 77, luego de una habilitación de Andrés Felipe Ibargüen.



El equipo que dirige Hernán Torres no tiene margen de error y tendrá que seguir ganando si quiere pelear la entrada a los ocho. Apenas tiene 12 puntos después de igual número de encuentros.

Cortuluá, cada vez más cerca de volver a la B

Este sábado, Cortuluá se hundió en la zona de descenso luego de perder 3-2 contra Envigado en el Polideportivo Sur. El venezolano Jesús Hernández marcó doblete para los naranjas. El otro gol fue de Henry Mosquera. Descontaron Alexis Castillo y Edwin Laszo.



El viernes, Alianza Petrolera perdió como local 1-2 contra Equidad, con un gol de Carlos Rivas a los 90+3. Y ese mismo día, Bucaramanga logró una increíble victoria contra Santa Fe: perdía 0-1 en el minuto 90 y Dayro Moreno anotó dos goles en el tiempo de reposición.

Resultados de la fecha 12 de la Liga

Alianza Petrolera 1-2 Equidad

Bucaramanga 2-1 Santa Fe

Envigado 3-2 Cortuluá

Tolima 1-0 Once Caldas

Magdalena vs. Jaguares (sábado)

Pasto vs. Junior (domingo, 3:30 p. m.)

Nacional vs. Cali (domingo, 5:35 p. m.)

América vs. Patriotas (domingo, 7:40 p. m.)

Pereira vs. Águilas Doradas (lunes, 8 p. m.)

Millonarios vs. Medellín (26 de octubre, 8 p. m.)



