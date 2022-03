Once Caldas, que perdía 0-2 contra el Deportes Tolima en Manizales, logró empatar 2-2 y sigue en la parte alta de la tabla de la Liga 2022-I.

Ánderson Plata había anotado los dos goles del Tolima, en la primera etapa. Ayron del Valle consiguió las dos anotaciones del Once Caldas, una de ellas de penalti.



Por su parte, Patriotas sigue mejorando y, tras ganarle al Tolima en la fecha pasada, ahora derrotó al América 2-1 en Tunja, un resultado que deja muy mal parado al DT Juan Carlos Osorio.



El lunes, Jaguares de Córdoba volvió a conseguir un triunfo en casa, esta vez frente al colero de las dos tablas, Unión Magdalena, para quedar a dos puntos del grupo de los ocho, en la Liga 2022-I.



Con la victoria por 2-0, en el estadio Jaraguay, el equipo que dirige César Torres llegó a 16 puntos. Juan Carlos Castellanos e Iván Scarpeta anotaron los goles.



(Le puede interesar: César Farías: ‘Queremos ganar, Bolivia no se va a regalar’)Unión Magdalena, por su parte, sigue de último en la tabla, con seis puntos, y compromete seriamente su permanencia en la primera división.

Por su parte, Deportivo Cali humilló al Atlético Nacional en el primer tiempo, pero luego no fue capaz de sostener la ventaja y del 3-0 del comienzo pasó a un 3-3 en un partido polémico, en el estadio de Palmaseca.



El campeón colombiano jugó su mejor primer tiempo del semestre y le pasó por encima a su rival: a los 11 minutos, Teófilo Gutiérrez, de penalti, anotó el 1-0. Luego, a los 16, Teo cobró un tiro libre de costado y el argentino Guillermo Burdisso metió el segundo, con complicidad del portero Aldaír Quintana. Cali amplió la ventaja a los 36, cuando Gutiérrez le metió un pase filtrado a Yony González, quien remató desde el borde del área para vencer la resistencia de Quintana, que alcanzó a tocar la pelota.



En el segundo tiempo, la reacción de Nacional llegó en los últimos minutos de juego. A los 30, Giovanni Moreno luchó en el área y descontó. Luego, el juez Jhon Hinestroza sancionó penalti por mano de Yimmi Congo: Dorlan Pabón, a los 33, anotó el 3-2. Teo tuvo el 4-2, pero falló un penalti luego de una mano en el área de Nacional y, finalmente, Hinestroza pitó una dudosa pena máxima por falta del portero Humberto Acevedo, para anotar el 3-3.



(Además: Ash Barty, número uno del mundo, sorprende: se retira del tenis



En El Campín, Santa Fe se metió al grupo de los ocho al derrotar 3-0 al Atlético Bucaramanga, con tres tantos de Wilson Morelo. Descontó Juan Gabriel Marcelín.

Resultados de la fecha 12 de la Liga

Jaguares 2-0 Magdalena

Cali 3-3 Nacional

Santa Fe 3-1 Bucaramanga



Martes

Once Caldas 2-2 Tolima

Patriotas 2-1 América



Miércoles

Cortuluá vs. Envigado (2 p. m., Win)

La Equidad vs. Alianza Petrolera (4:05 p. m., Win)

Águilas Doradas vs. Pereira (6:05 p. m., Win)

Medellín vs. Millonarios (8:10 p. m., Win+)



Viernes

Junior vs. Pasto (4 p .m., Win+)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del martes. pic.twitter.com/QmLOCzGvp8 — Orlando Ascencio (@josasc) March 23, 2022

DEPORTES