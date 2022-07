El recién ascendido Unión Magdalena sigue como líder del torneo Clausura colombiano tras ganar 2-1 de visita al Deportivo Pasto en la cuarta fecha, que se disputó parcialmente este fin de semana.

Aunque denuncias por un presunto arreglo de partido empañaron el regreso del Ciclón Bananero a la máxima categoría, el equipo de Santa Marta marcha con un buen paso (10 puntos) y llegó a su tercera victoria consecutiva gracias los goles de Nicolás Gil (18) y Ricardo Márquez (65), en la altura del Estadio Libertad.



El uruguayo Facundo Boné había igualado transitoriamente para el Pasto (45+1), que en la recta final vio truncados sus sueños de empatar por la invasión de un perro al campo de juego.



Los locales dejaron escapar la oportunidad de desbancar al líder y se quedaron en la tercera casilla (7 puntos).



El capitalino Millonarios sumó de a tres al derrotar a Envigado en casa (1-0) y persigue al Unión con 8 puntos. Deportes Tolima y el vigente campeón, Atlético Nacional, igualaron 2-2 en una vibrante reedición de la última final.



Jugando de local, Tolima no pudo vengar su dolorosa caída en la definición del Apertura. Pero al menos llegó a la octava casilla de la tabla (5 puntos), última con cupo a la fase semifinal. Nacional, por su parte, se hunde en la casilla 17 con apenas dos unidades.



Este domingo, América igualó 1-1 contra Cortuluá en el estadio Doce de Octubre, donde tuvo que jugar como local porque el Pascual Guerrero no estaba disponible por la Copa América Femenina.



En el estadio Atanasio Girardot, Medellín tampoco pudo pasar del empate contra Once Caldas: el juego terminó 1-1, con más de 24.000 espectadores en las tribunas.

Resultados de la cuarta fecha de la Liga

Alianza Petrolera 3-1 Bucaramanga

Millonarios 1-0 Envigado

Águilas Doradas 3-0 La Equidad

Pasto 1-2 Magdalena

Junior 2-0 Santa Fe

Tolima 2-2 Nacional

América 1-1 Cortuluá

Medellín 1-1 Once Caldas

Pereira vs. Cali (lunes, 4:40 p. m., Win Sports +)

Patriotas vs. Jaguares (martes, 4:40 p. m., Win Sports)

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/FO1rZ1HE9x — Orlando Ascencio (@josasc) July 25, 2022

Con AFP