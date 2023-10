Así va la Liga: Millonarios clasificó,  Junior y Cali, cerca... tabla de posiciones

Deportivo Cali se metió, al menos por esta fecha, entre los ocho primeros de la Liga 2023-II, gracias a su victoria por 2-0 contra Jaguares, en la fecha 19 del campeonato. Junior también ganó y es otro de los que está de momento, entre los ocho.

En Palmaseca, Cali mostró de entrada su determinación por tomar la delantera en el marcador, ya que tenían la presión de sumar los tres puntos en su propio estadio.



En respuesta a esta situación, en los minutos finales del primer tiempo, el conjunto azucarero logró anotar el primer gol del partido. Fue el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez quien convirtió tras un tiro de esquina, aprovechando un rebote dejado por el portero rival, Geovanny Banguera.



Sin embargo, el delantero paraguayo no se conformó con un solo gol, ya que anotó otro al minuto 60. Nuevamente, aprovechando un tiro de esquina, esta vez proveniente de un centro desde el sector derecho, el delantero se elevó y remató de cabeza, dejando una vez más sin opciones al portero visitante.



El equipo azucarero tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja en el marcador cuando se les concedió un penal a su favor, sin embargo, Geovanny Banguera evitó que el Cali anotara otro gol al detener el disparo del delantero Jhon Vásquez.



La victoria también tiene incidencia en la tabla del descenso de 2024, en la que los dos equipos arrancan con los peores promedios, sin contar lo que hagan los dos ascendidos. El triunfo le permite al Cali, sin embargo, ampliar a cuatro puntos la diferencia sobre Jaguares y acercarse a Envigado, que perdió este martes 3-1 contra Águilas Doradas.



Los dirigidos por César Farías llegaron a 41 puntos y ya aseguraron el ‘punto invisible’ como cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales. El único que lo puede superar en la tabla es América, que aún tiene tres partidos por jugar.



Águilas Doradas, que está invicto en el torneo, cerrará como visitante contra Jaguares.



En Bogotá, Millonarios tropezó y empató de local 1-1 contra Boyacá Chicó, Llegó a 30 puntos y se clasificó gracias a la victoria de Nacional sobre Alianza, 2-0.

Resultados de la fecha 19

Águilas Doradas 3-1 Envigado

Cali 2-0 Jaguares

Bucaramanga 2-3 La Equidad

Pereira 0-2 Junior

Millonarios 1-1 Boyacá Chicó

Pasto 0-0 Medellín

Once Caldas 1-1 América

Nacional 2-0 Alianza Petrolera



Viernes

Huila vs. Santa Fe (6 p. m.)

Tolima vs. Unión Magdalena (8:10 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del jueves. Ya hay seis equipos matemáticamente clasificados. pic.twitter.com/JwjaWAeM8l — José Orlando Ascencio (@josasc) October 27, 2023

