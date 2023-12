¿Cómo van los cuadrangulares? Las cuentas de Tolima y Junior para clasificar

En una fecha muy accidentada, con dos partidos suspendidos por mal comportamiento de los hinchas, los de Cali y Nacional, Independiente Medellín se convirtió en el primer finalista de la Liga.

El ‘Poderoso’ dio un primer gran paso este domingo, al ganarle sin piedad a Atlético Nacional y propinarle la peor derrota en la historia del clásico paisa, un 0-5 lapidario que pudo ser peor: desmanes protagonizados por hinchas verdes hicieron acabar el partido en el minuto 80.

La clasificación del DIM quedó sentenciada cuando, a segunda hora, Millonarios, único equipo que podía quitarle el primer lugar del grupo B, perdió 1-0 contra América de Cali. Aunque aún puede alcanzarlo en puntos, Medellín aseguró la primera casilla por la ventaja deportiva de haber sido segundo en la fase todos contra todos.

Nacional vs. Medellín

Tolima y Junior, los otros opcionados

Queda un cupo para la disputa del título. Deportes Tolima se mantuvo como líder, pero perdió la opción de asegurar la clasificación al perder 0-1 contra Águilas Doradas en Ibagué. Con esa victoria, el equipo de Rionegro avanzó a la Copa Libertadores por primera vez en su historia.



Junior de Barranquilla revivió y, con su victoria 0-2 contra Deportivo Cali en Palmaseca, recortó de cinco a dos puntos su desventaja en el cuadrangular A.

Partido suspendido en Cali vs. Junior.

Las cuentas para conocer el segundo finalista

Dimayor determinó que la última fecha de los cuadrangulares semifinales se juegue en horario unificado. Los partidos del grupo A serán a las 6 de la tarde (Junior vs. Tolima, en Barranquilla, y Águilas Doradas vs. Cali, en Rionegro).



Los encuentros del grupo B quedaron para ese mismo día, pero a las 8:15 p. m. Lo único que estará en juego es la posibilidad de que el Medellín cierre como local la final, en caso de que el rival sea Tolima. Tendrá que ganarle al América. El otro juego es Millonarios vs. Nacional.

Posiciones de los cuadrangulares después de la quinta fecha. Medellín ya está en la final. Tolima y Junior definirán quién será el rival. pic.twitter.com/MpoEqslrRU — José Orlando Ascencio (@josasc) December 4, 2023



Junior será finalista si le gana al Deportes Tolima por cualquier marcador. Un empate o una victoria le dará al equipo de David González la opción de pelear por la segunda estrella del año.



El ganador de la final será Colombia 2 en la Libertadores y jugará la fase de grupos. El perdedor irá a la Sudamericana.



