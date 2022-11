Se cumplió la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga, y el más beneficiado fue Santa Fe, por su victoria en Barranquilla que le da el liderato del grupo A.

El equipo cardenal logró un triunfo vital. 2-3 en Barranquilla, con goles de Estupuñán, Torres y Mier. Bacca anotó los dos tantos del Junior.



Con este triunfo, Santa fe llegó a 8 puntos y lidera el grupo A. Millonarios, que tenía la punta antes de la jornada, perdió en su visita a Pereira.



El equipo azul comenzó ganando con gol de Jader Valencia, pero Pereira remontó con un autiogol de Alba y un tanto de León.



Así las cosas, Millos queda segundo de su grupo con 7 puntos, mientras que el Pereira vive y pelea, con 6.

Imágenes del encuentro entre Pasto y América. Foto: Imagen capturada del Twitter de Dimayor

En el grupo B, Águilas sigue al frente y con la primera opción de ir a la final, pero cedió terreno al perder el martes contra Medellín. Águilas tiene 9 puntos, contra 7 del poderoso.



Este miércoles, América quedó eliminado al perder en su visita al Deportivo Pasto. El equipo pastuso se mete en la pelea y aún tiene opciones.

Posiciones

Grupo A

Pos EQUIPO PT PJ

1 Santa Fe 8 / 4

2 Millonarios 7 / 4

3 Pereira 6 / 4

4 Junior 1 / 4



Grupo B

Pos EQUIPO PT PJ

1 Águilas 9 / 4

2 Medellín 7 / 4

3 Pasto 4 / 4

4 América 3 / 4

Próxima fecha

Grupo A

Domingo

Millonarios vs. Junior 6 p. m.

Pereira vs. Santa fe 8:05 p. m.



Grupo B

Sábado

Águilas vs. Pasto 6 p. m.

Medellín vs. América 8:05 p. m.









PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

