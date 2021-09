Así va la Liga: Nacional, imparable luego de nueve jornadas

Atlético Nacional siguió su paso demoledor en la liga colombiana y este domingo superó 2-0 a La Equidad, con lo totalizó 25 puntos, seis más que Millonarios, su más inmediato perseguidor.

La del domingo es la octava victoria de los "Verdes" en nueve salidas. El otro juego lo empataron, lo que demuestra la solvencia del equipo que de seguir así será el primero que logra anticipadamente pasar a la siguiente ronda a donde solo llegan ocho de los 20 equipos que disputan la liga.



(Lea también: Egan Bernal: su representante habló de la salida del Ineos)



Los goles que le dieron los tres puntos al Atlético Nacional fueron obra de Baldomero Perlaza y Jéfferson Duque. Los "Verdes" no usaron toda la artillería porque el miércoles se enfrentan al Santa Fe -que va arriba 2-1- por la Copa Colombia y el próximo domingo por Liga visitarán a Junior en la calurosa Barranquilla.



Buscando el triunfo el técnico de La Equidad Alexis García hizo tres cambios pero las variantes no dieron resultado. Lo más cerca que estuvieron de acortar el marcador fue un remate que devolvió el horizontal.



En una tarde llena de goles Atlético Bucaramanga perdió 3-4 con Millonarios, resultado que deja satisfecho al técnico Alberto Gamero, quien dijo que pese al triunfo al equipo sufrió a balón parado.



"Nos complicamos en la pelota quieta, pero esto no opaca una buena presentación del equipo. Íbamos 4-1, nos hacen el 4-2 muy rápido y luego el 4-3. Cometimos errores en la pelota quieta y hay que mejorar", dijo Gamero a periodistas en rueda de prensa.



(Además: Eliminatorias al Mundial: así se jugará la triple fecha de octubre)



Dubán Palacios, Álvaro Meléndez y Michael Acosta marcaron para los locales, pero los dobletes de Daniel Ruiz y Fernando Uribe le dieron la victoria a los "Embajadores".



Tras su victoria, Millonarios queda en el segundo lugar de la clasificación con 19 puntos, mientras que los "Leopardos" se quedan con 14 enteros.



El delantero Emerson Batalla marcó el gol con el que el América de Cali le ganó el clásico regional al Deportivo Cali que tuvo en el banco técnico al venezolano Rafael Dudamel.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio lograron el único gol de la noche con Batalla, quien soltó un zurdazo desde unos 20 metros para dejar sin opción al portero paraguayo Guillermo de Amores.



"Era muy importante ganar un clásico en cancha de ellos", dijo Osorio que defendió las rotaciones del equipo porque la intensidad de los partidos desgastan a los jugadores y por eso hace falta "refrescar", dijo.



Con este resultado, los "Diablos rojos" completaron 14 puntos, hundiendo a los de Dudamel que tienen 9 unidades de 27 posibles. Este era el estreno de Dudamel con el Deportivo Cali al que llegó en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien abandonó por los decepcionantes resultados.



Deportivo Independiente Medellín logró arrancarle a domicilio una victoria a Jaguares con un gol marcado por el delantero Leonardo Castro a falta de 12 minutos para finalizar el partido.



La victoria no es para echar las campanas al vuelo porque el "Poderoso" está lejos de tener un equipo que con su juego exprese confianza a sus seguidores. Se espera que con la llegada del técnico Julio Comesaña el equipo mejore en esta la que será la cuarta etapa del uruguayo de 73 años.



(En otras noticias: Miguel Ángel ‘Supermán’ López: cuatro claves para definir su futuro)



Santa Fe igualó 1-1 con Alianza Petrolera. Este fue el cuarto empate en serie de los "Cardenales" que llevan siete puntos de 27 posibles. El panameño Ronaldo Dinolis abrió el marcador para los locales pero el defensa Jeider Riquett venció a Leandro Castellanos e igualó la pizarra.



Mientras tanto, Envigado, que tiene 17 puntos, igualó de visitante 1-1 con Patriotas, con lo que conserva la tercera plaza en la tabla de clasificación. Por último, Once Caldas cayó 2-3 ante Águilas Doradas lo que deja al equipo con cinco enteros en la última posición entre los 20 equipos que disputan el torneo colombiano.



Este lunes jugarán Quindío vs. Pasto y Huila vs. Tolima.

Posiciones

Resultados de Hoy, partidos de mañana y tabla de Posiciones de La Liga Betplay pic.twitter.com/jabmVxUVd7 — Carlos Llanos (@cafellaga) September 12, 2021



DEPORTES

Con AFP