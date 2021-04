Sigue la tensión en la Liga por culpa del coronavirus

Las dos últimas jornadas de la Liga colombiana tienen muchas cosas en juego. Además de la clasificación a las finales, el duelo por no descender entre Deportivo Pereira y Boyacá Chicó está al rojo vivo, y no solamente en lo deportivo.

El equipo boyacense debe jugar este domingo contra Águilas Doradas, pero el club antioqueño solicitó el aplazamiento del juego al registrar 18 casos de coronavirus; entre ellos, 14 jugadores del plantel profesional.



Deportivo Pereira también solicitó el aplazamiento de ese juego y del partido que ellos deben jugar contra Envigado en el Parque Estadio Sur. Ambos encuentros están programados para el mismo día y a la misma hora (domingo, a las 3:30 de la tarde) para tener equidad deportiva.



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, explicó que el reglamento no contempla el aplazamiento de partidos por casos de covid-19 y que, en todo caso, con 7 jugadores disponibles es posible cumplir el partido.



“Lo que acordamos todos es que se podía jugar mínimo con siete jugadores. Hablamos de la situación compleja, que no necesariamente depende de los cuerpos médicos, pero estamos viviendo una situación de pandemia, con un pico muy difícil, pero lo que acordamos es que hay que presentarse con siete jugadores y eso es lo que hay que cumplir. Muchos equipos lo han cumplido, muchos equipos han tenido situaciones parecidas y no hemos aplazado los partidos porque se han hecho esfuerzos grandísimos”, dijo Jaramillo en declaraciones a RCN Radio.

En el caso del Deportivo Pereira, sigue la polémica por lo sucedido el martes pasado en el partido contra Independiente Medellín, cuando cinco jugadores actuaron pese a estar afectados por el covid-19.

Cabe recordar que el DIM demandó el partido y pidió los puntos. Al respecto, Pereira manifestó en un comunicado de prensa que ya tiene en sus manos la demanda que le interpuso “El Equipo del Pueblo S. A.” y aclaró que su departamento jurídico ya está trabajando para “dar una respuesta oportuna dentro del término estipulado (tres días)”.



Asimismo, el club aseguró que en las horas de la mañana se realizaron 10 contramuestras a las personas del plantel que arrojaron positivo en la prueba (5 jugadores).



Por su parte, el máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, publicó un video en sus redes sociales en el que criticó duramente el manejo que le ha dado Dimayor al protocolo de bioseguridad.

Art 2o.-Todos los jugadores incluidos en la planilla de un partido oficial deben tener un certificado que acredite una prueba molecular PCR con resultado negativo para COVID-19 no superior a 10 días contados desde la fecha de la toma de la muestra.

Entonces qué pasó @Dimayor pic.twitter.com/NnOQZGBj5c — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) April 9, 2021

"El protocolo establecido de la mano del Gobierno Nacional se está incumpliendo. Hay funcionarios que deben desarrollar esta labor a través de una comisión de verificación conformada por la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del señor Vladimir Cantor y del señor Saúl Zambrano, que desde la Dimayor no están haciendo con suficiente rigurosidad el trabajo par preservar lo más sagrado que tenemos, la vida misma", dijo Salazar.



"Rechazo el hecho de que estos señores hayan pasado por alto el artículo segundo que reza que para disputar esos encuentro se deben contar con pruebas que no superen los 12 días: como lo informó el señor (Eduardo) Pimentel, las pruebas entregadas por Deportivo Pereira tenían fecha superior a 17 días. Nada en este mundo está por encima de la vida que el Señor nos regaló, agregó.



