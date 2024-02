Santa Fe perdió por una jugada infantil: Pereira se creció y se trepa en la tabla

Independiente Santa Fe se fue con las manos vacías en su visita al estadio Hernán Ramírez Villegas. Un grosero error, infantil, le pasó factura al equipo de Pablo Peirano que perdió por la mínima diferencia contra un Deportivo Pereira sólido en defensa, que supo ser paciente y aprovechó la oportunidad de oro para treparse en la tabla de posiciones y celebrar sus 80 años de existencia con una victoria.



Los dos equipos salieron al terreno de juego a imponer su estilo, a quitarle el balón a su rival, pero el partido demostró todo lo contrario en los primeros minutos, amarrado, con un Santa Fe impreciso, con un Pereira tímido y con dos equipos con muy poco juego ofensivo.



Los arqueros Andrés Mosquera Marmolejo y Salvador Ichazo fueron completos espectadores antes de la media hora de partido, los caminos estaban cerrados y por momentos el juego se hizo aburrido.



Pero después de la media hora en el reloj algo cambio en el equipo 'matecaña', la idea de juego fue otra y el plan de ataque se diagramó de forma diferente para hacerle daño a un rival que parecía adormecido.

Pereira vs Santa Fe Foto: Santa Fe

Carlos Darwin Quintero empezó a encender el ataque del local y comandó el cambio de ritmo de su equipo, le puso un excelente balón filtrado a Faber Castro sobre el 37, el delantero controló largo y remató ante la salida del arquero 'cardenal', era un llamado para Santa Fe y la primera ocasión real de gol.



Deportivo Pereira adelantó líneas y encontró espacios en la defensa de Santa Fe para llevar peligro al área rival. Otra vez Carlos Darwin lo intentó, esta vez no eligió el juego combinativo, decidió probar suerte con un potente remate desde fuera del área, pero se encontró bien parado a Marmolejo, que era lo más destacado del visitante.



El primer tiempo terminó con pocas opciones de gol, con dos equipos que priorizaron no recibir gol, en lugar de salir a dañar a su rival. La igualdad se mantuvo y al espectáculo le faltó algo de picante.

Pereira vs Santa Fe Foto: Santa Fe

Para el complemento, Independiente Santa Fe salió con todo, parecía que la charla del descanso del DT Pablo Peirano había hecho efecto en sus dirigidos. Un grave error en la defensa del Pereira le dejó servido el balón a Hugo Rodallega, que no la pensó dos veces para habilitar a Jersson González, que se devoró el gol y sacó un remate fácil para el arquero uruguayo.



El ímpetu de los primeros minutos del complemento se fue diluyendo. El juego se empezó a parar más de lo deseado, las faltas y las intervenciones de los cuerpos médicos no dejaron que fluyeran las acciones, el partido volvió a entrar en ese bache de la primera parte.



La polémica se hizo presente, pasados los 70 minutos de juego, Independiente Santa Fe logró abrir el marcador, pero el árbitro Jorge Duarte anuló la jugada por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre el arquero rival cuando salió a coger un centro tras un tiro de esquina. La acción dejó más dudas que certezas y había un gris en la decisión del juez central, el VAR no intervino y el partido se reanudó con el 0-0 en el marcador.

❌ Insólito el penal que comete el jugador de Santa Fe para perder el partido. La pelota está en juego en otro lado del campo, y va directamente a chocar y golpear al adversario. El año pasado ocurrió algo similar en un partido del Unión Magdalena. PENAL y punto #LigaBetPlay pic.twitter.com/0ZmdJxqyJ5 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 18, 2024

El candado defensivo de Santa Fe se desvaneció después de un grave error infantil del defensor Marcelo Ortiz, la irresponsabilidad del argentino le pasó factura a Santa Fe, que vio cómo se le escapó un punto en la recta final.



Ortiz, sin explicación alguna y con el balón muy lejos de su posición, impactó dentro del área a Yesus Cabrera, una agresión increíble de un jugador experimentado. El juez no la vio en vivo la falta, pero el VAR intervino y lo llamó para que viera la jugada, Duarte se tomó unos minutos y decretó penal para el Pereira.



El afectado, Yesus Cabrera se hizo cargo de la ejecución y mandó a guardar el balón con un fuerte derechazo para llevarse una victoria importante. En tiempo de reposición, Santa Fe la tuvo, pero el balón fue rebelde y golpeó en el palo.



Deportivo Pereira celebró y alcanzó lo 13 puntos para ponerse en la parte alta de la tabla. El 'matecaña' igualó la línea de Junior y Tolima que tienen las mismas unidades, pero un partido menos.

