Ir a la final, estar ahí y disputar la estrella de fin de año, ese es el objetivo que se repiten a diario, cada momento, Santa Fe, Millonarios y Pereira, en el grupo A. Son los tres que siguen vivos, porque Junior no quiso, no pudo. Los tres afrontan este domingo la penúltima fecha, las opciones se agotan, la tensión es máxima, y los nervios y la ansiedad, pero también las ganas de los tres: uno solo cantará victoria.

Santa Fe los mira desde arriba, pero por muy poquito, solo un punto de distancia de Millonarios, que ha hecho casi todo bien para llegar a la final, pero como con los ‘casi’ no se disputan estrellas, aún le falta el esfuerzo definitivo. Y no puede fallar. Los dos no necesitan repasar mucho el álgebra, dependen de sí mismos: el que gane sus dos partidos restantes dará el salto a la fase definitiva. Pero si no, ahí sí viene el juego dramático de las cuentas.

Junior vs. Santa Fe. Foto: agencia Kronos

Por ejemplo, Santa Fe podría liquidar el asunto hoy mismo, si es que le gana a Pereira de visitante y Millonarios no le gana al Junior en Bogotá. Es una posibilidad, como también lo es que Santa Fe no gane y Millonarios, en su casa contra el eliminado, sí. Entonces pasará a liderar el grupo. Pero en ese caso, el clásico definirá la suerte de ambos.



Lo de Santa Fe ha sido el culto a la voluntad, al coraje. El técnico Alfredo Arias, el que ya se sabe que se irá cuando esto acabe como acabe, repite como frase de batalla que su equipo es, ante todo, valiente. Esa valentía, innegable, es la que disimula las falencias. Pero Arias, y todo Santa Fe, saben que contra Junior no le dejaron todo el trabajo a la garra, ese día el equipo jugó, se expresó con fútbol, atacó, arriesgó y salió victorioso. Y esa es la fórmula para hoy, salir a rugir pero con algo más que la furia.

“Nadie se arrepiente de ser valiente y estos jugadores son muy valientes. Hemos demostrado con carencias, lesiones y suspensiones, siempre salimos a dar batalla y a ganar. Tenemos un sueño que es un motor que mueve la humanidad. Vamos a ir tras ese sueño”, dijo Arias, y aunque se va, suena convencido.

Millonarios, a sacar su esencia

Millonarios vs. Pereira Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Millonarios es otra cosa. Es el equipo que, casi siempre, juega bien; que, casi casi siempre, propone; que, casi casi casi siempre, sale a ganar. Así fue durante gran parte de esta campaña, hasta que ese Millonarios poderoso se desgastó, o se confundió, el caso es que dejó de ser tan imponente, o fue que sus rivales aprendieron a neutralizarlo, y entonces aparecieron las temibles derrotas.



Millonarios, sin embargo, sigue siendo el favorito del grupo, el del envidiable proceso del técnico Alberto Gamero, el equipo de Mackalister, Daniel y Andrés Gómez, que son como un triple cerebro que alimenta las ideas, o la única idea: el sueño del título.



Pero como no siempre gana, en este cuadrangular ha dado un par de ventajas, el empate en el clásico y la derrota pasada contra Pereira, por eso todo quedó en incertidumbre. Su ventaja es que le quedan los dos partidos en Bogotá, Junior y Santa Fe, ahí tienen el sueño rebotando. Y si a Gamero se le pregunta, lo tiene claro: “Este cuadrangular se apretó, se apretó más con la victoria de Pereira, que quedó con posibilidades. Nosotros debemos dos partidos en casa, el de Santa Fe como visitantes. Y tenemos ahí nuestra clasificación. ¿Qué hay que mejorar? Tenemos que mejorar la definición”.



Pero el desafío no es solo de rojos y azules. Ahí detrás, pegadito, vivo, muy vivo, viene el Deportivo Pereira, un equipo de campaña ejemplar: serio, agresivo, peligroso. Pereira no agacha la cabeza, menos de local: no lo hizo con Junior y lo venció. No lo hizo con Millonarios y lo venció. Y ahora va por Santa Fe y, si le gana, llegará vivo a la fecha final.



Santa Fe está arriba, Millonarios acecha, Pereira no se despega. Esta jornada será puro drama para los tres.

Proramación

Liga Betplay

Domingo

Millonarios vs. Junior (6 p. m.)

Pereira vs. Junior (8:05 p. m.)

TV: Win +





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

