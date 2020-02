Santa Fe no se puede dejar coger ventaja: a ganar en Rionegro

El comienzo no ha sido malo, pero tampoco el esperado. Santa Fe logró un punto muy luchado en Manizales, donde fue figura el arquero Leandro Castellanos, y empató contra Envigado en casa, donde le faltó definición. Para esta tercera fecha, visita a Rionegro Águilas, y no puede dejar pasar más partidos para despegar.

A Santa Fe le ha faltado el gol en este arranque de torneo. Sus atacantes aún no aparecen. De hecho, el gol contra Envigado, en el empate 1-1, fue del defensor central Jeison Palacios, al aprovechar un tiro de esquina de Fabián Sambueza. Palacios ha estado en los dos primeros partidos, pero para este podría regresar Nicolás Hernández, que era el fijo del semestre anterior y quien ya pagó la suspensión que tenía pendiente. Faltará ver si el técnico Harold Rivera decide premiar a Palacios por su gol.



Donde se espera un despertar urgente es en el ataque. Aún los delanteros no anotan, ni Diego Valdés, el que llegó del Tolima y mostró cosas interesantes en la pretemporada (hizo un gol contra Cali), ni Patricio Cucchi, el delantero que llegó de Atlético Nacional y fue el titular contra Envigado. Cada uno ha tenido su oportunidad, pero a los dos les falta el gol. Valdés fue inicialista contra Once Caldas y no anotó. Cucchi recibió la oportunidad contra Envigado, y tampoco marcó. Ambos han tenido un remate al arco, aunque el argentino acumula dos oportunidades de anotar.



“Se nos complicó en la creación y con todo eso el equipo tuvo las posibilidades, es también tener efectividad, meterla, porque comenzamos bien con la pelota”, analizó el técnico Harold Rivera.



Así que los dos delanteros mantienen un duelo, ya que Santa Fe juega con un solo referente de área, mientras lo acompañan los habituales Sambueza y Velásquez, y Mauricio Gómez, que viene ganándose el lugar en la titular.



“Debemos salir a ganar el siguiente partido. Si queremos clasificar, no podemos desperdiciar puntos de esta manera”, dijo el DT Rivera.



Este lunes es hora de despegar en la Liga, con su primera victoria.

A seguir ganando de local

Una victoria y una derrota es lo que tiene acumulado Rionegro Águilas en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay Dimayor 2020-I.



Este lunes, a las 6:00 de la tarde, enfrentará la tercera fecha contra Independiente Santa Fe, quien visita a las Águilas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.



Cabe anotar que este partido estaba programado para las 8:00 de la noche, pero debido al partido de la Selección Colombia Sub-23 contra Brasil, a la misma hora, lo reprogramaron para las 6:00 p.m.



“Lo mas importante es dejar el resultado negativo 2-1 que tuvimos con Independiente Medellín en la fecha anterior. En los entrenamientos hemos tratado de corregir en lo que hemos fallado y rescatar lo positivo del primer partido en el que ganamos 2-0 a Jaguares”, recordó Brayan Fernández.



El delantero añadió que durante el fin de semana estuvieron recuperándose físicamente del partido tan duro que tuvieron en el Atanasio.



“Sabemos que somos un equipo maduro que con actitud puede salir adelante, sabemos que podemos ganarle a Santa Fe, tenemos que ser fuertes en la ofensiva, no esperarlo sino atacarlo porque sabemos que tenemos jugadores muy buenos en la punta, que son rápidos y sorpresivos”, argumentó Fernández.



Y aunque Fernández no hace parte del once inicialista, sabe que cuando el técnico Francesco Stifano lo llame al ataque deberá ser “intenso y no dar un balón por perdido, estar atento a cualquier error de la defensa santafereña y esperar el pase desde los costados, muy concentrado, porque aparecerá la opción de gol”.



La última vez que se enfrentaron estos dos equipos en el ‘nido’ de los antioqueños el marcador fue 1-0 a favor de Rionegro.



La única novedad que se presentaría en la nómina titular, en caso de que Aldo Leao Ramírez no esté al cien por ciento físicamente, será la presencia de Juan Pablo Otálvaro en la mitad de la cancha.



El precio de la boletería para este partido será de 20 mil pesos, para la tribuna occidental, y de 10 mil pesos, para la de oriental. Las mujeres podrán ingresar gratis al estadio.



DEPORTES

​Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro