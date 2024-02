Atentos: Dimayor revela audio del árbitro Rojas con el VAR en gol de Junior vs Pereira

El partidazo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla acabó en medio de una enorme polémica. El árbitro central Andrés Rojas, después de revisar la jugada en la pantalla del VAR, dio como válido un gol de Steven Rodríguez en el minuto 90+6 que significó el empate del campeón colombiano.



La jugada nació de un remate desde afuera del área. Carlos Bacca, que estaba adelantado y en la visual del portero Salvador Ichazo, se agachó para dejar pasar la pelota. El arquero dio rebote y Rodríguez acabó metiendo la pelota en la portería.



El partido de la fecha 9 de la Liga terminó 3-3 y el tanto impidió que el Pereira, que hizo un gran partido, quedara como único líder: ahora iguala en puntos con Deportes Tolima y Equidad, pero la diferencia de goles deja en la punta al vinotinto y oro.

Andrés Rojas explica jugada polémica. Foto: Captura de pantalla de Win Sports+

VAR: "Posible fuera, salvada, gol. Posible de juego. Sancionan fuera juego. Dale, adelante, da la salida, quiero ver si hay posible fuera de juego. Dame una cámara detrás de arco quiero ver si está en la posición de la visión del guardameta.



Árbitro Andrés Rojas: "Bacca que está en posición está cerca del portero, puede haber interferencia o por interferir en el juego cualquiera las dos. La decisión es offside".

Árbitro Andrés Rojas: "Muy bien, salva el guardameta. Dame la cámara 1650, muy bien Andrés, estamos revisando la posición del fuera de juego".



Árbitro Andrés Rojas: "Revisa la posición de él. Bacca me dice que el 28 está metido ¿Bueno? Suave, suave".



VAR: "Quiero ver causa un impacto el jugador 70 observe la visión del guardameta. Él se agacha, podemos ver una detrás del arco, la mini para ver la trayectoria. No toca el balón. El guardameta mira el balón, está mirando el balón. No veo que cause un impacto. Estamos verificando si causa un impacto en el guardameta el número 70. Lo voy a llamar, veo que el guardameta siempre tiene la trayectoria de ese balón, cierto hay una salvada, el jugador sí se agacha, intenta cabecear, pero voy a llamarlo. Andrés te voy a invitar a una revisión para que evaluemos esa acción de posible fuera de juego. El jugador que convierte está habilitado, pero quiero que analicemos el movimiento del jugador número 70 que se agacha, pero el guardameta siempre tuvo visión de la línea del balón".



Árbitro Andrés Rojas: ¿Está en buena posición?



VAR: "No, el 70 está en posición de fuera de juego, quien hace el gol está habilitado, pero la acción del número 70, el guardameta siempre tuvo visión del balón y hace la salvada. Te voy a mostrar la 16:50 que demuestra que el jugador está en posición".



Árbitro Andrés Rojas: "Está en posición el jugador número 70, todo el tiempo lo ve, hay mucha distancia".



VAR: "Hay una distancia bastante considerable del 70 con el guardameta".



Árbitro Andrés Rojas: "Se agacha, no la toca, no la toca, salva, todo el tiempo lo ve y convierte".



VAR: "Mira, salida del balón, el jugador que convierte está en buena posición".



Árbitro Andrés Rojas: "Es el tópico del fuera de juego, hay mucha distancia, el jugador 70 no interfiere la capacidad del portero para realizar la salvada. Cambio de decisión, gol".

