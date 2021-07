Tolima arranca con pie derecho: así va la primera fecha de la Liga

La primera fecha de la Liga se complementa este lunes con la disputa de tres partidos. A primer ahora, Deportes Tolima arrancó con victoria la defensa del título, venciendo al Deportivo Pereira, 1-0.

El goleador Juan Fernando Caicedo anotó el único gol del partido, al minuto 80.



(Le puede interesar: Regreso a los estadios podría darse con vacunación y pruebas negativas)





Otros partidos de hoy

Once Caldas vs. Huila

Alianza vs. La Equidad



Resultados:

Medellín 1-1 Águilas

América 3-1 Junior

Quindío 2-0 Jaguares

Santa Fe 1-2 Cali

Envigado 2-2 Nacional

Patriotas 0-2 Bucaramanga

Pasto 1-3 Millonarios

Tolima 1-0 Pereira



