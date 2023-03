Atlético Huila logró su segunda victoria en la Liga 2023-I al derrotar este viernes 1-2 a Jaguares, en el estadio Jaraguay, de Montería.

Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Jaguares se fue en ventaja con un gol de cabeza de Omar Duarte, tras un gran centro de Carlos Mario Pájaro. Duarte no celebró el tanto por su pasado en el Huila.



(Lea también: Millonarios toma un riesgo grande: esta es la nómina para enfrentar a Nacional)



Huila empató el partido, también con un gol de cabeza. Leonardo Escorcia remató tras un cobro de tiro de esquina de Blas Díaz, en el minuto 16.



Luego, en el minuto 40, el brasileño Marcus Vinicius aprovechó un rebote en el borde del área para darles la victoria a los dirigidos por el argentino Néstor Craviotto.

Huila dio un paso importante hacia la permanencia

Aunque aún no sale del último lugar de la tabla del descenso, Huila logró su segunda victoria consecutiva y se acercó a Unión Magdalena y Alianza Petrolera en esa clasificación.

Tabla del descenso tras el Jaguares 1, Huila 2. pic.twitter.com/pur7HrH4HL — José Orlando Ascencio (@josasc) March 11, 2023

Resultados de la fecha 8

Jaguares 1-2 Huila

Cali vs. Bucaramanga (sábado, 4 p .m., Win+),

Nacional vs. Millonarios (sábado, 6:10 p. m., Win+)

Boyacá Chicó vs. Medellín (sábado, 8:20 p. m., Win+)

Águilas Doradas vs. Pereira (domingo, 4 p. m., Win+)

Junior vs. Envigado (domingo, 6:10 p. m., Win+)

Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena (8:20 p. m., Win+)

Once Caldas vs. Pasto (lunes, 8:10 p. m., Win)

Tolima vs. Equidad (martes, 6 p. m., Win)

Santa Fe vs. América (martes, 8:10 p. m., Win+)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras el Jaguares 1, Huila 2. pic.twitter.com/zkB9nBdBdA — José Orlando Ascencio (@josasc) March 11, 2023

Más noticias de Deportes