Así terminó la fecha: Jaguares se aleja del descenso

La séptima fecha de la Liga dejó al Deportivo Cali cada vez más líder del campeonato, a cinco equipos empatados en el segundo lugar de la tabla de posiciones y a Jaguares cada vez más consolidado en la A, tras la derrota de los dos últimos en la tabla del descenso, Boyacá Chicó y Pereira.

La jornada comenzó el martes, con la victoria de Patriotas 3-1 contra Alianza Petrolera. Ese mismo día, Atlético Nacional derrotó 0-1 a Once Caldas, en Manizales.



El miércoles, con técnico encargado, Diego Novoa, Bucaramanga ahondó la crisis del Pereira y lo derrotó 2-0. En el estadio Alberto Grisales, Águilas Doradas y Envigado empataron 1-1. Y en el Atanasio Girardot, Medellín hundió en el último lugar a Boyacá Chicó, al vencerlo 1-0.



Ese mismo día, Cali venció 1-2 a Junior y se consolidó como líder del campeonato, con un doblete de Marco Pérez.



El jueves, Jaguares sacó ventaja en la tabla del descenso al vencer 2-1 a Equidad.

Tabla del descenso tras terminar la séptima fecha pic.twitter.com/qK6CqxKFTC — Orlando Ascencio (@josasc) February 19, 2021

En El Campín, Millonarios venció 3-1 al Deportivo Pasto, y en el Pascual Guerrero, América y Santa Fe igualaron 0-0.



Así quedó la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones de la Liga tras terminar la séptima fecha. pic.twitter.com/2YqD3Z288n — Orlando Ascencio (@josasc) February 19, 2021

Así se jugará la octava fecha:



19 de febrero



Deportes Tolima vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



20 de febrero



Envigado FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pereira vs Águilas Doradas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win +



Boyacá Chicó vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



21 de febrero



La Equidad vs Once Caldas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win +



Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



22 de febrero



Deportivo Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Descanso: Millonarios FC



