Así va la fecha: Alianza Petrolera perdió la punta del campeonato

Envigado venció este sábado 2-1 a Alianza Petrolera y le quitó el invicto. El equipo de Barrancabermeja, además, perdió el primer lugar de la Liga a manos de Millonarios, a la espera de lo que suceda en los otros seis partidos de la jornada.

Los dirigidos por Hubert Bodhert habían comenzado ganando con un gol de Jhord Bayron Garcés, a los 23 minutos. Pero Envigado le dio vuelta al marcador en el segundo tiempo; primero, con un gol de Yaser Asprilla, desde el borde del área, en el minuto 61, y luego, con un tanto de Iván Rojas en el cuarto minuto de reposición.



En el estadio Atanasio Girardot. Medellín hizo ver mal al América y le ganó 2-0, con anotaciones de Diber Cambindo, a los 24 minutos, y de Adrián Arregui, a los 66. Fue la segunda derrota en el torneo para el equipo de Juan Carlos Osorio.



En Palmaseca, en un juego muy accidentado, Cali y Millonarios empataron 2-2. Los azules estuvieron dos veces en ventaja y no pudieron mantenerla, aunque hay que anotar que jugaron casi todo el segundo tiempo con uno menos, por la expulsión de Elvis Perlaza, en el minuto 48.

Un autogol de Jhojan Valencia puso en ventaja a Millonarios, a los 8 minutos. Ángelo Rodríguez empató a los 44, luego de un rebote. Millos anotó el segundo a los 67, tras un descuido de la defensa local: Ómar Bertel venció al portero Guillermo de Amores. Y a los 82, Hárold Preciado volvió a igualar.



El viernes, Deportes Tolima amargó el estreno de Flabio Torres en su tercera etapa al frente del Deportivo Pasto. El campeón colombiano se impuso 1-0.



Triunfo justo en el Manuel Murillo Toro para el Tolima, con un tanto en solitario de Andrey Estupiñán, para vencer al Deportivo Pasto, que mostró una nueva cara, aunque con errores defensivos por corregir.



Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del sábado. pic.twitter.com/FYpLCAgO9b — Orlando Ascencio (@josasc) August 15, 2021

La jornada continuará este domingo con los partidos Jaguares vs. Junior (4 p. m.), Patriotas vs. Nacional (6:05 p. m.) y Once Caldas vs. Pereira (8:10 p. m.). El lunes, Huila recibirá a Águilas Doradas (5:10 p. m.) y Santa Fe, a Equidad (7:30 p. m.). Y el martes, Quindío y Bucaramanga jugarán en Armenia (8 p. m.).



DEPORTES