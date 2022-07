La Equidad y Junior de Barranquilla empataron este sábado en el estadio Metropolitano de Techo, en la tercera fecha de la Liga 2022-II, en una jornada en la que Deportivo Pasto se ratificó como líder tras ganar como visitante.

En Montería, Deportivo Pasto derrotó 0-1 a Jaguares de Córdoba. Con esa victoria, el equipo dirigido por Flabio Torres quedó con siete puntos, a la cabeza de la tabla de posiciones.



El único gol del partido lo marcó el argentino Mariano Vásquez, en el minuto 90, tras una habilitación de Adrián Estacio. Es el segundo gol de Vásquez en tres presentaciones con el Pasto en este semestre.



(Lea también: Rigoberto Urán y un nuevo sablazo: 'No se coman el cuento de vivir sabroso')

Facebook Twitter Linkedin

Mariano Vásquez, jugador del Deportivo Pasto. Foto: Tomado de @DeporPasto

Millonarios se quedó con el clásico contra Nacional



Por su parte, Millonarios salió de la racha de siete partidos sin ganar en la Liga, tras derrotar 1-2 al campeón Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.



Daniel Ruiz anotó el primer gol, a los 17 minutos, tras un pase de Luis Carlos Ruiz, y luego, a los 52, el samario anotó el segundo tanto, de cabeza, tras un cobro de tiro de esquina. Brahian Palacios recortó distancias para Nacional, que sufrió su derrota número 100 en toda la historia de la Liga contra Millonarios.



En el estadio Metropolitano de Techo, Junior no pasó del empate sin goles contra La Equidad, en una discutida actuación del árbitro Wílmar Roldán y de los jueces del VAR.



(En otras noticias: Nacional vs. Millonarios: los memes no perdonaron la derrota del campeón)





Roldán dejó de expulsar a Fredy Hinestroza, del Junior, y a Juan Alejandro Mahecha, de La Equidad, por sendas faltas descalificadoras, y también perdonó un penalti por una falta en el área contra el venezolano Luis 'Cariaco' González.

Resultados de la tercera fecha de la Liga

Jaguares 0-1 Pasto

Nacional 1-2 Millonarios

La Equidad 0-0 Junior

Envigado vs. Alianza Petrolera (domingo, 2 p. m.)

Santa Fe vs. Cortuluá (domingo, 4:05 p. m.)

Magdalena vs. Tolima (lunes, 6 p. m.)

Once Caldas vs. Águilas Doradas (lunes, 8:05 p. m.)

Pereira vs. Patriotas (martes, 8 p. m.)

Cali vs. Medellín (jueves, 8 p. m.)

Posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/boGHrY1lVe — Orlando Ascencio (@josasc) July 17, 2022

DEPORTES