Así va la Liga: los arbitrajes, determinantes en la jornada

La segunda jornada de la Liga estuvo marcada por las polémicas arbitrales. Deportivo Cali sigue reclamando una acción que pudo darle la victoria contra el Medellín, pero que, finalmente, apenas pudo conseguir un empate sin goles, en Palmaseca.

El arbitraje del quindiano Alexánder Ospina estuvo por debajo de la importancia del compromiso y permitió mucho manoseo en el área paisa, caso concreto de una falta sobre Andrés Colorado que debió dar como penalti a los 41.



Cali se fue en ventaja a los 20. Torres metió un centro desde la izquierda, el defensor central Jorge Marsiglia cabeceó al área chica, manoteó Mosquera sin fuerza y Andrés Colorado la empujó en la línea.



Sin embargo, Ospina fue a revisar la jugada en el VAR, por una presunta infracción de Vásquez sobre el recién ingresado Loaiza. Pero al mismo Colorado también lo tenía agarrado Edwar López antes de rematar.



A los 27, una transición de Cambindo por la izquierda terminó en un centro, se produjo falta de Darwin Andrade en el área sobre López y Ospina dio penalti. El lateral ‘azucarero’ recibió la tarjeta roja. El cobro de Andrés Cadavid fue sin potencia al palo derecho y el arquero Guillermo De Amores lo atajó.



Juan David Rodríguez anotó el gol de la victoria del Junior. Foto: Dimayor - Vizzor Image

En Barranquilla, Junior se sacudió de la derrota contra América y de la eliminación en la Copa Sudamericana con una victoria apretada 1-0 contra Envigado, en el primer partido de Liga con público después de la pandemia en el estadio Roberto Meléndez: asistieron unos 6.000 espectadores.



Cuando Junior se venía a menos en materia ofensiva, llegó el esperado gol. Falta sobre Cetré cerca al área y el encargado de ejecutar el cobro de tiro libre fue Hinestroza; Juan David Rodríguez, prácticamente solo, apareció para conectar de cabeza, en el minuto 78.



La victoria de Bucaramanga contra Santa Fe, 4-3, también estuvo marcada por fallas arbitrales, en un juego que no tuvo VAR. El juez Éder Vergara sancionó como penalti a favor del Bucaramanga una falta afuera del área y luego no notó una mano de Andrés Felipe Correa en el cuarto gol local.



Ya hubo otras polémicas el sábado, como un tanto con un fuera de juego previo de Águilas Doradas en el partido contra América, un penalti inexistente que significó el empate del Once Caldas con Jaguares (1-1) y una acción que parecía gol legal del Tolima, tras un error del portero Aldaír Quintana, pero que el juez y el VAR castigaron como infracción de Luis Fernando Miranda.



Resultados

Millonarios 2, Quindío 1

Huila 2, Patriotas 2

Águilas Doradas 1, América 3

​Jaguares 1, Once Caldas 1

Nacional 1, Tolima 0

​Bucaramanga 4, Santa Fe 3

Junior 1, Envigado 0

Cali 0, Medellín 0

​Pereira vs. Alianza Petrolera (lunes, 8:05 p. m.)

​La Equidad vs. Pasto (martes, 8:05 p. m.)

Posiciones

Posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/vMf3VSkCef — Orlando Ascencio (@josasc) July 26, 2021

