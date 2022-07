Junior de Barranquilla comenzó la Liga con una situación que ya es común en su historia: perdió un partido en la altura. Patriotas de Boyacá le ganó 1-0 en Tunja, en la primera jornada del campeonato 2022-II.

El equipo que dirige Juan Cruz Real no tuvo una buena presentación en el estadio La Independencia, en el que no contó con ninguna de sus nuevas caras, Iván Rossi, Nelson Deossa y César Haydar.



(Lea también: Tour de Francia 2022: así será la primera batalla en la montaña)



Hubo una jugada discutida en el área local, cuando el zaguero Jonathan Ávila derribó a Jhon Pajoy. El juez sancionó penalti, pero el VAR le marcó que la infracción había sido afuera de las 18.



Al final, Patriotas se impuso con un gol de cabeza de Edwar Bolaños, en el minuto 84, tras un centro de Carlos Mosquera.



Así, el técnico José Eugenio 'Cheché' Hernández logró su primer triunfo en la Liga con Patriotas, que tiene que buscar puntos para salir de la zona de descenso.

El 'Caballo' volvió con gol al Unión Magdalena

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Márquez Foto: Roger Urieles - Archivo EL TIEMPO

En Santa Marta, el atacante Ricardo Márquez tuvo un auspicioso regreso al Unión Magdalena, tras un paso con más pena que gloria por Millonarios: aportó una asistencia y un gol para su equipo.



Sin embargo, lo hecho por el 'Caballo' no fue suficiente para que el Unión pudiera quedarse con los tres puntos y Once Caldas se llevó un empate a dos goles en el estadio Sierra Nevada, que no tuvo público por sanción de la Dimayor.



(Además: Selección Colombia: camiseta nueva habría sido filtrada)



El debutante argentino Diego Chávez anotó el 1-0 a los 5 minutos, tras una gran jugada de Márquez, que dejó atrás a tres rivales antes de sacar el centro. Ayron del Valle, de penalti, igualó a los 77. Márquez puso el 2-1 a los 83 y Santiago Cubides, con una espectacular tijera, empató a los 90.



Alianza Petrolera logró su primer triunfo del campeonato al vencer 1-2 al Pereira. Carlos Ramírez, de penalti, puso en ventaja a los matecañas, a los 35 minutos. Harrison Mojica, a los 47, y Kevin Londoño, a los 74, le dieron vuelta al marcador. ​

Resultados de la primera fecha

jueves

Unión Magdalena 2, Once Caldas 2

Pereira 1, Alianza Petrolera 2

Patriotas 1, Junior 0



Sábado

​Envigado vs. América (3:15 p .m.)

Millonarios vs. Pasto (6 p. m.)



Domingo

La Equidad vs. Santa Fe (2 p. m.)

​Nacional vs. Cortuluá (6:10 p. m.)

Tolima vs. Medellín (8:15 p. m.)



Aplazados

Cali vs. Jaguares

Bucaramanga vs. Águilas Doradas



DEPORTES