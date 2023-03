Sorpresivo líder en la Liga BetPlay Dimayor I-2023: este sábado el Boyacá Chicó venció 0-1 a Envigado FC y llegó a 16 puntos, los mismos de Atlético Nacional pero lo supera en gol diferencia y por eso es puntero parcial del campeonato

Chicó supo trabajar el partido, aguantando y sin atacar mucho, para luego liquidar a su favor.



El equipo local fue desconocido, pero el Chicó no hacía mucho por el juego. Sin embargo, al minuto 84 llegó la sorpresa ajedrezada, pues el remate de Frank Lozano, capitán del equipo boyacense, le dio el triunfo al visitante.

Las cosas en el Cali no parecen arrancar ni cambiar. Todo comienzo no lo soportan, repitiendo la triste historia que los acerca cada vez más al descenso. Los de Pinto iniciaron ganando, pero terminaron sin nada y cayendo contra Pasto al último minuto.



Cali se volcó al ataque y al minuto 54, con la anotación de Kevin Viveros, luego de una serie de rebotes, que terminó aprovechando con el pecho para habilitarse y definir. El empate de los volcánicos llegó al minuto 73, luego de un penalti que fue sancionado, con ayuda del VAR. Edward López cobró el penalti a media altura y al costado contrario al que se lanzó Dawson.



En el estadio Metropolitano de Techo se midieron La Equidad y Unión Magdalena con la necesidad de sumar un triunfo para salir del fondo de la tabla. Al final, no pasaron del 0-0 y dividieron los puntos, en un partido que no tuvo muchas emociones pero sí un show arbitral por cuenta de Juan Pablo Alba Serna.

Santa Fe sigue en buena racha y este sábado consiguió un valioso punto en Barranquilla. Duelo atractivo en el estreno de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, con empate 1-1.

Junior vs. Santa Fe. Foto: FOTOS JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

Resultados

Pereira 0-2 Nacional

Envigado 0-1 Chicó

Equidad 0-0 Magdalena

Pasto 2-1 Cali

Junior 1-1 Santa Fe



Domingo

América vs. Alianza 3:30 p. m.

Millonarios vs Águilas 5:45 p.m.

Medellín vs. Jaguares 8 p. m.

Posiciones

POSICIONES EQUIPO PT PJ

1 Boyacá Chicó 16 7

2 Atlético Nacional 16 9

3 Águilas Doradas 15 8

4 América de Cali 13 7

5 Envigado 13 9

6 Deportivo Pasto 13 8

7 Alianza Petrolera 11 7

8 Millonarios 10 5

9 Independiente Santa Fe 10 8

10 Atlético Bucaramanga 10 8

11 Deportivo Pereira 10 9

12 Jaguares de Córdoba 9 8

13 Deportes Tolima 9 7

14 Independiente Medellín 8 8

15 Once Caldas 8 8

16 Unión Magdalena 8 8

17 La Equidad 7 8

18 Junior 7 8

19 Deportivo Cali 7 8

20 Atlético Huila 7 8



