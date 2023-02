América de Cali está al frente de la tabla de posiciones del campeonato colombiano, luego de su victoria contra Envigado 1-0, con gol de Darwin Quintero.

Este domingo, Millonarios perdió en su visita a Once Caldas, 1-0, con gol de Dayro Moreno.



Santa Fe no pudo en casa y empató sin goles contra Unión Magdalena, en un partido en el que Wilson Morelo falló dos penaltis.



El ambiente en Junior venía pesado en las últimas semanas. A pesar de la enorme inversión en la nómina, con Juan Fernando Quintero como gran figura, el equipo no había podido conseguir una victoria. Este sábado, el mal momento del club tuvo una tregua.



Junior venció 1-0 a La Equidad en Barranquilla, con un gol en el que tuvieron participación dos jugadores hechos en casa, para lograr, por fin, el primer triunfo en la Liga 2023-I.



En la noche del domingo, Medellín derrotó de visita a Alianza 1-0 con gol de Felipe Pardo.

Resultados

Águilas 1-0 Bucaramanga

Junior 1-0 La Equidad

Jaguares 2-0 Pereira

América 1-0 Envigado

Santa Fe 0-0 Unión

Caldas 1-0 Millonarios

Tolima 1-2 Cali

Alianza 0-1 Medellín



Lunes

Nacional vs. Huila 5 p. m.

Chicó vs. Pasto 6 p. m.

Posiciones

POSICIONES EQUIPO PT PJ

1 América de Cali 13 6

2 Águilas Doradas 12 6

3 Boyacá Chicó 9 3

4 Atlético Bucaramanga 9 6

5 Jaguares de Córdoba 8 6

6 Envigado 7 6

7 Millonarios 6 3

8 Deportivo Pasto 6 3

9 Deportivo Cali 6 4

10 Atlético Nacional 6 5

11 Independiente Santa Fe 6 5

12 Junior 6 6

13 Deportivo Pereira 6 5

14 Unión Magdalena 6 5

15 La Equidad 5 5

16 Deportes Tolima 5 5

17 Independiente Medellín 5 6

18 Once Caldas 5 6

19 Alianza Petrolera 4 4

20 Atlético Huila 1 5

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/LhggwiX9cU — José Orlando Ascencio (@josasc) February 27, 2023





