América de Cali recibirá este domingo al Atlético Nacional por la jornada 15 de la liga colombiana, un duelo en el que ambos equipos buscarán un triunfo que les permita consolidarse entre los ocho mejores de la tabla para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

La fecha arrancó el viernes con la victoria del Medellín contra Alianza Petrolera, 3-1. El sábado, Millonarios cayó en su visita a La Equidad, 1-0, con gol de Pablo Sabbag.



Millonarios aplazó su clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato. La derrota no inquietó a Alberto Gamero, pues no siente que su equipo haya entrado en una curva de descenso en su rendimiento; pero los aficionados si empiezan a preocuparse.



Once Caldas se perdió una oportunidad única para meterse a los ocho mejores de la Liga BetPlay II-2022, pues perdió 0-1 contra Jaguares de Córdoba este sábado.



Bucaramanga se metió en la pelea, triunfo importante contra Cortuluá, para seguir soñando con la clasificación a los ocho. Los de Osma quedaron en la casilla 11, con 21 unidades, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornadaa 15 en el estadio Palogrande.

Resultados

Medellín 3-1 Alianza

Cortuluá 0-2 Bucaramanga

La Equidad 1.0 Millonarios

Águilas 1-2 Tolima



Domingo

Pereira vs. Pasto 2 pm

Junior vs. Cali 4:05 pm

América vs. Nacional 6:10 pm

Santa Fe vs. Envigado 8:15 pm



Lunes

Patriotas vs. Magdalena 8 pm

Posiciones

EQUIPO PT PJ

1 Millonarios 28 14

2 Deportivo Pasto 26 14

3 Independiente Medellín 25 14

4 Unión Magdalena 24 14

5 Atlético Nacional 23 14

6 Águilas Doradas 23 14

7 América de Cali 22 14

8 Deportivo Pereira 22 14

9 Once Caldas 22 15

10 La Equidad 22 15

11 Independiente Santa Fe 22 14

12 Atlético Bucaramanga 21 14

13 Junior 18 14

14 Deportes Tolima 16 15

15 Envigado 16 14

16 Jaguares de Córdoba 14 15

17 Alianza Petrolera 13 15

18 Patriotas Boyacá 10 14

19 Cortuluá 9 15

20 Deportivo Cali 8 14





