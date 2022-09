Santa Fe, con dos goles de penalti, derrotó a domicilio este domingo al Unión Magdalena con lo que ingresó, al menos de momento, al grupo de ocho equipos que disputarán la final de la liga colombiana.

Wilson Morelo y Andrey Estupiñán anotaron desde los 12 pasos de manera que los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias llegaron a 21 puntos y se meten en el octavo lugar.



La victoria es doblemente significativa para Santa Fe porque no solo le permite llegar a esta instancia, sino que se convierte en el segundo equipo que logra derrotar en su patio al Unión Magdalena.



El Ciclón, pese a su derrota, es con 24 puntos el segundo en la tabla de clasificación a cuatro unidades del líder Millonarios.

Resto de la fecha

Festejo del DIM contra Millonarios.

El delantero argentino Luciano Pons marcó un tanto con el que su equipo, Independiente Medellín, superó a domicilio 1-2 al Envigado que se fue adelante con Daniel Londoño.

La victoria pudo ser más amplia pero Andrés Cadavid erró un penalti. En las postrimerías del juego Diber Cambindo hizo el del triunfo para el Medellín.



Por otro lado, el centrocampista Fabián Sambueza logró capitalizar un pase de su compañero Carmelo Valencia y marcó el tanto con el que Junior superó 1-0 a Alianza Petrolera. El tanto del argentino le permite al Junior llegar a 18 puntos y acercarse a los equipos que buscan quedarse con un boleto para la siguiente fase del torneo.



El América de Cali, dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes, le arrancó un punto a Millonarios en su visita a Bogotá en donde por poco se lleva el triunfo.

Millonarios.



Los Diablos Rojos, que se fueron adelante con tanto de Juan Pérez, perdonaron a Millonarios que de todos modos sigue liderando la liga colombiana. Andrés Gómez igualó, 1-1, para Millonarios que se fue en ventaja con Jader Valencia hasta que llegó el tanto de la igualdad para América de Cali a través de Daniel Mosquera.



Hasta el momento, América de Cali queda con 22 puntos en la quinta plaza de la tabla de clasificación y queda entre los ocho equipos que pasan a la siguiente fase del torneo.



Mientras tanto, Atlético Bucaramanga dejó escapar puntos al igualar 0-0 con Once Caldas, que sigue en la parte alta de la tabla con 22 enteros. Los búcaros siguen por fuera de los "ocho de fin de año" porque llevan 18 unidades y ocupan la décima casilla.



Además, Tolima no levanta y cayó en casa contra Pereira, 1-3.

Por ahora los ocho equipos que están en la siguiente fase son Millonarios (28), Unión Magdalena (24), Deportivo Pasto (23); Águilas Doradas, América de Cali, Once Caldas, Independiente Medellín (22) y Santa Fe (21).

Resultados

Bucaramanga 0-0 Once Caldas

Millonarios 2-2 América

Envigado 1-2 Medellín

Magdalena 0-2 Santa Fe

Alianza Petrolera 0-1 Junior

Tolima 1-3 Pereira

Cali vs. La Equidad (lunes, 4 p. m. Win+)

Jaguares vs. Águilas (lunes, 6 p. m. Win Sports)

Nacional vs. Patriotas (lunes, 8:05 p. m. Win +)

Pasto vs. Cortuluá (martes, 7 p. m. Win Sports

Posiciones

EQUIPO PT PJ

1 Millonarios 28 13

2 Unión Magdalena 24 14

3 Deportivo Pasto 23 13

4 Águilas Doradas 22 12

5 América de Cali 22 14

6 Deportivo Pereira 22 14

7 Once Caldas 22 14

8 Independiente Medellín 22 13

9 Independiente Santa Fe 21 13

10 Atlético Nacional 19 12

11 Junior 18 14

12 Atlético Bucaramanga 18 13

13 La Equidad 16 13

14 Envigado 16 14

15 Deportes Tolima 13 14

16 Alianza Petrolera 13 14

17 Patriotas Boyacá 10 13

18 Jaguares de Córdoba 10 13

19 Cortuluá 9 13

20 Deportivo Cali 8 13

