Atlético Nacional, con su victoria contra Santa Fe, 3-0, llegó al liderato del fútbol colombiano, en desarrollo de la fecha 13.

El equipo verdolaga, con su sólida actuación, llegó a 24 puntos y por diferencia de gol le gana el puesto a Águilas Doradas. Por su parte, el equipo cardenal quedó en estado de alerta, ya que aunque sigue entre los ocho, leva dos derrotas seguidas que le han caído muy mal al técnico Hubert Bodhert.



(Le puede interesar: Bodhert ataca a jugadores de Santa Fe: 'He competido mejor con equipos de menor nómina')



A propósito, Águilas frenó en casa y empató con América 2-2 en un partidazo entre dos de los mejores equipos del campeonato.



El que tropezó fue el Junior, que cayó en su visita al Boyacá Chicó, mientras que Unión Magdalena logró un gran triunfo de visitante contra Pereira, 1-2.



En Bogotá, Millonarios logró un triunfo agónico 2.1 contra Atlético Huila, con un gol de Andrés Llinás en el octavo minuto de descuento.

Resultados

​Chicó 2-1 Junior

Águilas 2-2 América

Nacional 3-0 Santa Fe

Pereira 1-2 Magdalena

Tolima 2-0 Envigado

Bucaramanga vs Pasto

Millonarios 2-1 Huila



Viernes

Jaguares vs. Alianza

Caldas vs. La Equidad

Cali vs. Medellín

Posiciones

POSICIONES EQUIPO PT PJ

1 Atlético Nacional 24 13

2 Águilas Doradas 24 12

3 América de Cali 23 13

4 Independiente Medellín 21 12

5 Millonarios 19 13

6 Independiente Santa Fe 19 13

7 Alianza Petrolera 18 12

8 Unión Magdalena 18 13

9 Junior 17 13

10 Deportivo Pasto 17 13

11 Atlético Huila 16 13

12 Deportes Tolima 16 12

13 Atlético Bucaramanga 16 13

14 Once Caldas 15 12

15 Boyacá Chicó 14 13

16 Deportivo Cali 13 11

17 Deportivo Pereira 12 12

18 La Equidad 11 12

19 Jaguares de Córdoba 8 12

20 Envigado 8 13





DEPORTES​

Más noticias de deportes