Once Caldas derrotó a Envigado 1-0 este martes en la fecha 13 de la Liga. Un ida y vuelta constante dejó al conjunto naranja como el que mayor peligro creó, pero no pudieron superar a un inspirado Eder Chaux.

Apenas pasaron siete minutos cuando un pase filtrado para Diego Valdés encontró a un Joan Parra apresurado. Intentó rechazar, y en su intento dejó el balón libre. Trató de retroceder, pero Valdés definió al fondo con portería vacía. El ex La Equidad, Santa Fe, Tolima entre otros fue el más incisivo en el Once Caldas, pues a los 20 minutos volvió a ver puerta y esta vez Parra atajó a la esquina.



A los 26 minutos, Diego Moreno sacó un tremendo remate de afuera del área salvado en dos tiempos por Eder Chaux. Poco a poco aparecía el nombre del guardameta albo para dejar su arco en cero, pues Juan Manuel Zapata sacó otro latigazo de lejos que atajó al córner. Luego contuvo otro disparo a quemarropa cuando el primer tiempo se acababa.

Ya en el complemento, Once Caldas llegó con Ayron Del Valle que entró al área, y sacó un disparo sin dirección. Sobre los 60 minutos, Jesús David Murillo disparó y Joan Parra salvó con facilidad. El inicio del segundo tiempo fue del conjunto de Manizales con otra incursión de Ayron que se fue desviada.



Nuevamente, volvió a aparecer Eder Chaux para aguantar la victoria. A los 68 minutos, un cabezazo contra el suelo, lo atajó en dos tiempos el guardameta blanco. Ayron Del Valle pudo poner el segundo eludiendo a Joan Parra, pero no acertó en la definición con el arco solitario.



Eder Chaux salvó a los 75 minutos otro remate de Ever Valencia en un tiro libre y salvó al córner.



Once Caldas es tercero de la Liga con 21 puntos. Envigado es 13, con 16.



En el arranque de la jornada 13, Jaguares perdió en casa contra Bucaramanga, 0-1, con gol de Sherman Cárdenas al minuto 82.



El equipo canario es décimo con 17 unidades. Jaguares, 17, con 10 puntos.



REDACCIÓN FUTBOLRED

