Así va la Liga: Fortaleza sorprendió a Tolima y Águilas al América 

Fortaleza ha dado el golpe de la fecha 1 de la Liga Betplay 2024-I. Los bogotanos en su regreso a Primera División derrotaron a Deportes Tolima 2-1 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los goles fueron de Daniel Rivera y Adrián Parra. El descuento fue de Yeison Guzmán.

A la media hora de juego, Fortaleza se pondría a ganar el encuentro gracias a Daniel Rivera que tras un fallo de Julián Quiñones agarró la pelota en el área y venció al arquero Chaverra de gran manera.



Fortaleza volvió a golpear al local al 70’. Ronaldo Pájaro mandó un centro a Parra y a pura potencia el atacante se llevó a un defensor y al arquero Chaverra y remató en solitario para decretar el 0-2 parcial.



Antes del final del juego, el local encontró el descuento con Yeison Guzmán que anotó un penal de gran manera esto tras una mano cobrada previamente.

Mientras tanto, Once Caldas tuvo un debut alentador, pues había muchas dudas y expectativas de parte de la hinchada, con el técnico Hernán Darío Herrera y su equipo. Sin embargo, el blanco tuvo una muestra de coraje y buen juego para remontar y ganarle el partido a Boyacá Chicó, al que derrotó este sábado por 2-1.



En la jornada sabatina hubo otro resultado sorpresivo y fue la victoria de Águilas Doradas de visita al América, 0-1. El gol fue de Jhon Freddy Salazar, de penalti.

Resultados

Patriotas 0-1 Jaguares

Pereira 2-2 Cali

Once Caldas 2-1 Chicó

Tolima 1-2 Fortaleza

América 0-1 Águilas



Domingo

Millonarios vs. Medellín

Junior vs. Bucaramanga

Nacional vs. Alianza



Lunes

La Equidad vs. Envigado

Pasto vs. Santa Fe

Posiciones

EQUIPO PT PJ

1 Fortaleza CEIF 3 1

2 Once Caldas 3 1

3 Jaguares de Córdoba 3 1

4 Águilas Doradas 3 1

5 Deportivo Cali 1 1

6 Deportivo Pereira 1 1

7 Alianza 0 0

8 Atlético Bucaramanga 0 0

9 Atlético Nacional 0 0

10 Deportivo Pasto 0 0

11 Envigado 0 0

12 Independiente Medellín 0 0

13 Independiente Santa Fe 0 0

14 Junior 0 0

15 La Equidad 0 0

16 Millonarios 0 0

17 Boyacá Chicó 0 1

18 Deportes Tolima 0 1

19 América de Cali 0 1

20 Patriotas Boyacá 0 1





PABLO ROMERO

DEPORTES

